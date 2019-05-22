「台東蘇鐵」列首要台東縣保護樹　利嘉國小146歲蘇鐵最年長

▲台東縣政府將「台東蘇鐵」列為首要縣內保護樹木，自即日起到6月9日進行公告。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府將「台東蘇鐵」列為首要縣內保護樹木，自即日起到6月9日進行公告。這是森林法修法後台東縣政府第一次公告縣內保護樹木，縣長饒慶鈴表示，對於31棵縣內珍貴老樹，將與台東林管處一起定期健檢養護並保護樹木的生長環境。

針對農委會訂定「森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準」，台東縣政府農業處依規定完成初步調查，並自即日起到6月9日進行公告，其中包括利嘉國小約146歲的台東蘇鐵等縣內特有的「台東蘇鐵」列為首要，若無異議將正式列為縣保護樹木。

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▲台東利嘉國小約146歲的台東蘇鐵，為普查結果樹齡最年長的。

受保護樹木是指具有地方代表性、美學欣賞價值，或是和當地區民的生活、歷史、人文研究有連結性的樹木；在這一次的老樹普查中，調查團隊將台東縣內特有的「台東蘇鐵」列為首要，例如：卑南鄉利嘉國小約146歲的台東蘇鐵、台東市卑南國中約120歲的台東蘇鐵、鹿野鄉瑞豐國小約120歲的台東蘇鐵，是這次調查列入保護的高齡「長者」。

縣府農業處表示，近年來，非森林區域的樹木，常遭不當修剪、砍伐或是生育地被破壞；為此，農委會於104年修正森林法，並於隔年訂定「森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準」共計11條，其中規定縣市政府每5年應至少辦理普查1次。

▲台東縣政府委託屏東科技大學森林系研究團隊進行普查，第一階段篩選出170棵建議列為保護的樹木，再經過專家會議選出31棵老樹來保護。

農業處進一步指出，去年即委託屏東科技大學森林系主任王志強及其研究團隊進行普查，在台東市、卑南鄉、鹿野鄉、關山鎮、太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉及達仁鄉等8個鄉鎮市實地訪查，第一階段篩選出170棵建議列為保護的樹木，再經過專家會議選出31棵老樹來保護，目前已經進入公告程序，若無異議提出，將於6月正式列管。