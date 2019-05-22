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社會 社會焦點 保障人權

吸收女性當詐騙車手降警覺　鷹眼警看破手腳逮取簿手

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▲▼詐騙集團找來女子擔任取簿手，降低警覺心。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲詐騙集團找來女子擔任取簿手，降低警覺心，卻仍遭警方識破逮人。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

警察猴賽雷！劉姓情侶檔擔任詐騙集團「取簿手」，男的接應，女的去超商取包裹企圖降低警戒心。卻因取貨過程中頻打電話，引來鷹眼警方注意。2人禁不住警方盤問露餡，遭扣得3本人頭存摺及3張金融卡，連上游的「取貨手」一起法辦。

詐騙集團花樣百出，話術推陳出新外，分工更精細，盼增加查緝斷點，避免檢警找上門。集團會將用來詐騙轉帳的人頭存簿及提款卡，透過包裹宅配到超商，由「取簿手」前往領取包裹，再交給指定的「取貨手」進行提款。

第三警分局勤工派出所員警5月16日下午巡邏時，在轄區某超商發現有一對男女要領包裹時頻講電話，男子更不時對外張望。有經驗的員警一看就覺得可能是詐騙集團，立刻上前盤查，原來，31歲劉男與24歲李女是情侶，2人因為看到警察，緊張到不知所措，當下坦認是詐騙集團的取簿手。

▲▼詐騙集團找來女子擔任取簿手，降低警覺心。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲情侶檔詐騙取簿手，到超商拿包裹，降低警覺心。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼詐騙集團找來女子擔任取簿手，降低警覺心。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方循線逮捕劉姓取貨手。（圖／記者李忠憲翻攝）

兩人供稱，他們因為缺錢花用，才會以每次1000元接下詐騙集團這工作，接獲通知後，就前往指定的超商領取包裹，將包裹拿到手後再轉交給負責取貨的25歲劉姓男子。警方當場打開包裹，果然內有3本存摺簿及3張金融卡3張，隨後也循線將取貨手劉男逮捕，將3人帶回。

警方表示，詐騙集團疑利用女性比較不會被起疑心，吸收女性，警詢後依詐欺罪嫌送辦。警方呼籲，民眾求職時切勿輕易將存摺及提款卡交付他人使用，更不要因一時的財源困境，而將存摺及提款卡租借予他人，成為詐騙集團的人頭戶。

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關鍵字：詐騙,詐欺,取簿手,取貨手,女車手,第三分局

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