柯P質疑議會提案發敬老金「合法嗎」　王鴻薇嗆：唸唸書吧！

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府是否重發敬老金議題吵沒完，市議會國民黨團提出「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，力拚本會期三讀，不過，台北市長柯文哲22日受訪表示，印象中好像議會不可以有增加預算的條例，「這合法嗎？它也是建議案而已，決定權還是在市政府。」對此，台北市議員王鴻薇說，請他唸唸書再回答。

國民黨團22日召開記者會，黨團書記長應曉薇、市議員王鴻薇、陳重文、王欣儀、游淑慧、闕枚莎、王志冰出席，要求恢復發放敬老金。

王鴻薇回應柯文哲，怎麼不符合規定，本來就有提案訂法律的規定，「請他唸唸書再回答」議員提自治條例通過的例子很多，通常議員提案後，市政府會提出對案，併案處理。應曉薇指出，基隆、屏東也有重陽敬老金的自治條例，並不是台北市首創。

▲國民黨團召開記者會，促恢復發上敬老金。（圖／記者楊亞璇攝）

柯文哲也提到，自己態度比較清楚，錢就這麼多，應該是健保補助優先、要先解決，「如果有一天台北市政府0負債，要發重陽敬老金再發」；柯文哲說，現在北市府負債948億，這都債留子孫，錢就這麼多，應該用在比較有用的、比較偏社會福利，不是拿來發壓歲錢，這實在是不太好。

對此，汪志冰表示，現在柯想要轉移焦點，認為與其發敬老金，不如恢復他自己刪除的，65歲至70歲健保部分，但是明明柯文哲上任後立刻刪除的老人權益就是這兩項，應曉薇則酸柯，「你太健忘了。」

▲台北市市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

王欣儀砲轟，全中華民國都有敬老金，只有台北市沒有，為什麼我們是全台灣唯一的二等公民，柯文哲未來要爭總統大位，是不是未來全中華民國，都要取消敬老禮金？

游淑慧透露，她自己在一月跟便當會問過柯文哲，如果未來選總統，各縣市重陽敬老金如何處理，柯回說「每個縣市的狀況不同」，但她認為，台北市的財務狀況已經是最好的，最好的台北市都停發，那是不是擔任總統會把個縣市都停發，他當時回說「不會啦」。

陳重文重砲批柯文哲，你到底怕什麼？是因為流失選票嗎？怕流失年輕流失嗎？怕總統選不上嗎？不發重陽敬老金，用其他措施，也沒有特別有成效，老人家要的是重陽敬老金。陳重文指出，他提出關於重陽敬老金i-voting，柯市府卻以email回覆，以「未符合提案範圍及原則」拒絕，連排i-voting都排不下去，叫做公開透明、全民參與的政府嗎？用黑箱作業的方式回覆議會。

根據國民黨團所提草案，敬老禮金發給基準為，滿65歲以上未滿75歲者，每人新臺幣1500元，75歲以上未滿85歲者，每人新臺幣3000元，85歲以上未滿99歲者，每人新臺幣5000元，年滿99歲以上者，每人新臺幣1萬元及禮品一份。