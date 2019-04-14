　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

全球早餐指數公布！台北工作20.4分鐘　才能換到「一份早餐」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蛋白質,蛋,魚,早餐,午餐,水果,營養。（圖／翻攝自pixabay）

▲歐美人平均工作不到10分鐘就能換一頓早餐，在其他許多地區可能需要工作20分鐘，甚至更久。（示意圖／取自pixabay）

國際中心／綜合報導

想吃一份普通早餐，得花你一天多久的時間賺錢呢？彭博（Bloomberg）公布2019「全球城市早餐指數」，顯示北美和歐洲民眾平均花不到10分鐘就能賺到早餐錢，其中日內瓦居民早餐費甚至只佔一日所得的0.8％，但非洲民眾則普遍得賣力工作超過30分鐘，才能吃一份早餐。至於台北，早餐費則佔每日所得的4.24％，換算得工作20.4分鐘才能換得一頓早飯。

彭博將一份「標準早餐」定為一杯8盎司（約225毫升）的牛奶、一顆雞蛋、2片土司麵包和一份水果。價格則是依據Numbeo.com網站數據，統計至2018年12月底。這份早餐指數是依據一份早餐在各地的物價，以及當地民眾賺取這份早餐費的所需工作時間計算藉此計算出全球超過100個城市民眾對早餐的負擔能力。

全球「最能負擔」早餐的城市前5名，分別是日內瓦、杜拜、伯恩、盧森堡和舊金山。換句話說，排名越靠前的城市，早餐費佔當地民眾一日所得的比率也越低，吃一頓早餐的代價也相對較便宜。

在全球早餐指數排行前20名的城市中，瑞士就有5座城市榜上有名，澳洲也同樣有5座城市上榜，美國則只有4座城市擠進前20名之中。其中，日內瓦、杜拜、伯恩和盧森堡市民吃一份早餐，只佔一日所得的0.8％，美國科技重鎮舊金山也只需要所得的1％；但若住在非洲迦納首都阿克拉，或是奈及利亞最繁榮的大城拉哥斯，想吃同樣一份早餐，可能需要花掉當地人一日所得的4分之1，相對較為昂貴。

在亞洲城市中，新加坡排名第37名，是亞洲排名最高的城市，早餐費佔當地人一日所得的1.4％，東京則排名第66，吃早餐得花掉一日所得的2.14％。至於台北則在全球城市中排名第105，早餐費就佔了一日所得的4.24％。

根據這份排名，北美和歐洲民眾只需要工作不到10分鐘，就能賺到足夠的錢買一份早餐，但中南美洲或南亞的民眾則需要工作20分鐘，撒哈拉以南的非洲民眾，則需要工作超過半小時，才能吃得起一頓相同的早餐。

ET快訊
快訊／傳國民黨徵召2020！韓國瑜受訪回應了

關鍵字：早餐指數

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普推特語錄／我同意金正恩的話　我們私下交情好到不行！

全球早餐指數公布！台北工作20.4分鐘　才能換到「一份早餐」

利比亞「東軍」圍攻首都戰　義大利總理：外國武力干預不是辦法

里約熱內盧暴雨…2棟住宅「清晨突然倒塌」　至少5死13人失蹤

慧眼看天下／台灣關係法40周年　台美關係鞏固基石

川普5月底訪問日本　預計登上出雲級「準航母」護衛艦

慧眼看天下／台灣關係法走過40年　美台關係定海神針

中國、俄羅斯「裝朋友設圈套」　蓬佩奧訪拉美嗆：他們帶來紊亂

平交道等太久！暴怒男果斷「砍掉柵欄」整根丟地　瀟灑開車通過

「水炮禮迎班機」慶國慶　「高壓水柱射機艙」慘了！

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

罹癌網美化療掉髮「照鏡子哭了」 男友溫暖擁入懷：妳是最可愛的！

言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》　道明寺藍色背心再現...網友爆動了！

日拍百套！模特妹妹拍照累壞... 親媽「猛踢一腳」網怒：賺錢工具？

周興哲現身信義區街頭！　獻唱《怎麼了》全場嗨翻啦

北台灣最大！4千坪八景島水族館　2020年華泰名品城開幕

敏感口罩妹車上突嬌喘：喔～不要　運將嚇壞祭「神器」她秒閉嘴閃人

劉喬安哽咽淚：鼻子裡面是空的　鼻骨外露懺悔「醫生都束手無策」

老王手伸直「1秒震69次」　速度勝阿扁10倍喊：這樣才準

女同事上班中突然垃圾袋套頭!?　下秒黑桶裝好網驚呆：大開眼界

川普推特語錄／我同意金正恩的話　我們私下交情好到不行！

全球早餐指數公布！台北工作20.4分鐘　才能換到「一份早餐」

利比亞「東軍」圍攻首都戰　義大利總理：外國武力干預不是辦法

里約熱內盧暴雨…2棟住宅「清晨突然倒塌」　至少5死13人失蹤

慧眼看天下／台灣關係法40周年　台美關係鞏固基石

川普5月底訪問日本　預計登上出雲級「準航母」護衛艦

慧眼看天下／台灣關係法走過40年　美台關係定海神針

中國、俄羅斯「裝朋友設圈套」　蓬佩奧訪拉美嗆：他們帶來紊亂

平交道等太久！暴怒男果斷「砍掉柵欄」整根丟地　瀟灑開車通過

「水炮禮迎班機」慶國慶　「高壓水柱射機艙」慘了！

新漢打造全台首座工業4.0示範工廠　效率提升30%、當天算出毛利成本

臉書公審路人妹身材差「還穿真理褲」！親友團現場抓包堵人　應驗最強現世報

川普推特語錄／我同意金正恩的話　我們私下交情好到不行！

牛蛙學貓「喵喵叫」！20年大廚嚇壞不煮了　網驚：第二外語能救命

全球早餐指數公布！台北工作20.4分鐘　才能換到「一份早餐」

美超音速無人機4度偵查中國核武　D-21最終墜落陸境內

中部7縣市串連區域治理平台　黃敏惠：打造嘉市成西部新都心

姐姐「辣唇瘋吻」霸道總裁…口紅全沾他嘴巴！　躺床「一路往上摸」網怒啦

被浩克出賣！　美國隊長、黑寡婦「私下真實互動」曝光

丫頭生日眾星齊聚！　一見「女神級閨蜜」她超感動…網：真友情

Jasper陪爸爸練舞超瀟灑　雙手撐地…下秒側翻帥炸！

國際熱門新聞

《與惡》獲美IMDb 9.3高..

2照體會「散光人」　網驚世界超..

調查曝：男生喇舌最想被摸的地方

沖繩雙屍案！疑「美軍殺日女」再..

富豪送400萬　徵百人孤島上演..

她牽心愛大狗出門散步　電梯門開..

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

夫消失3天　她驚見天花板有手臂

都是兼差拍AV　美日觀感大不同

少女遭10人下藥性侵　閨蜜笑著..

2正妹大馬潛水「教練摸屁股中間..

懸宕40多年　賓館雙屍案逮80..

水炮禮迎班機　「高壓水柱射機艙..

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

威廉王子爆「出軌凱特閨蜜」

澳洲男伸腳狠踹！　台魔術師表演摔地

沒穿bra！白目男友竟當眾掀她上衣

男大生弄丟11萬　他霸氣：我幫你

林采緹解放比基尼「美臀紅2塊」！

家長嗆醫開藥「沒強調一定要吃」

4方法讓你們重新點燃愛情

即／與男友吵架　西門町女墜7樓身亡

訂320便當　店家做完被惡意棄單

青峰歌唱一半…看到「他」驚喜現身爆淚！

5星座錯把「曖昧」當「交往」

男星台上猝死「全場看著他狂笑」

正宮心碎！棕髮小三「甜躺男友懷」示主權

槍殺天道盟會長　百名小弟與成群洋妞陪謝惠仁接駕媽祖

7歲女童進武校2天死亡　父：肚子有踹痕

更多

最夯影音

更多

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

罹癌網美化療掉髮「照鏡子哭了」 男友溫暖擁入懷：妳是最可愛的！

言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》　道明寺藍色背心再現...網友爆動了！

日拍百套！模特妹妹拍照累壞... 親媽「猛踢一腳」網怒：賺錢工具？

周興哲現身信義區街頭！　獻唱《怎麼了》全場嗨翻啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面