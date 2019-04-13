「呸車」150公里只為搖旗抗議　大學正妹怒嗆：統促會滾回去

▲醫學正妹張珮歆捍衛台灣民主，抗議統促會在台灣興風作浪（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

包括好民文化協會等20多個民間團體，13日中午聚集在台中火車站舊站前廣場演講，高喊口號，情緒沸騰，其中一名身材姣好的長庚大學生物科技系大二正妹張珮歆，清晨五點就和朋友「呸車」一百多公里南下，只為了向統促會表達抗議，她說，「你不理政治，政治就會來管你」，希望有更多年輕人加入，大家一起捍衛台灣的民主自由和人權價值。

「中國和平統一促進會」原訂13日在台中市舉辦九二共識大遊行，後來因故取消，不過20多個民間團體，仍聚集在台中火車站舊站前廣場舉行演講，高喊口號「二七精神、抗中護台」，凝聚士氣，三點活動結束前，發起人之一的楊宗澧表示，期待大家在這次活動結束後，能累積更多能量，台灣有很多蓬勃發展的公民團體，希望大家能加入行列。

▲張珮歆不厭其煩的跟人說明她的民主理念。（圖／記者鄧木卿攝）

在場維持秩序的警方統計，到場人數3百多人，不過主辦單位則說，至少有5百人。

現場一名也參加抗議行列的長庚大學大二正妹張珮歆說，她就讀台中女中時，剛好發生318學運，她受到很大的啟發，雖然她家是普通家庭，沒人從政，但卻讓她有了不同思考，她認為，政治如同生活，今天你如果不理政治，明天政治就會來管你。

張珮歆於是成立了公民幹細胞，開始關心政治，這次她得知統促會要來台中遊行一事，覺得毫無天理，而且她身為台中人，決定要出來保家衛國，於是一大早就號召十多個同學，騎車南下，原本計劃是要直奔台中港，一行人尾隨統促會遊行隊伍，她在後座搖著「台灣獨立」的旗子，表達抗議，豈料，對方卻取消了，所以，她們才騎到火車站和大家會合。

▲張珮歆目前就讀長庚大學二年級，高中時更是「台中小綠綠」中女中的學生。（圖／記者鄧木卿攝）

她說，這是她第一次站上街頭，深怕被統促會人員傷害，大家都做好安全措施，護膝、護肘，連背部都有東西護著，因為她怕統促會的人會從背後襲擊，她還偷偷從口袋拿出一把美工刀說，「保護用的」。

張珮歆說，她沒有加入任何政黨，也不想扯上政黨，純粹就是關心政治，關心公共事務，她要捍衛的是台灣的民主、自由和人權價值，而這些是中國所沒有的，她歡迎和她一起想要改變這個社會，守護台灣價值的年輕人，加入公民幹細胞。