創校123週年　交長林佳龍：期許交大領軍台灣隊打網路5G世界盃

▲電信工程所博士93級林高洲學長（圖右）榮獲交大傑出校友。（圖／交通大學提供）

記者崔至雲／台北報導

交通大學今（13日）舉辦創校123週年暨在台建校61週年校慶，上千名校友返校同慶，也吸引許多高中生及家長一同參與這場歡樂的校慶嘉年華。交通部林佳龍部長特別蒞臨祝賀。他表示，三位次長都是交大校友，他平時就是生活在交大的環境裡，期許自己以交通部長身分做出貢獻。

林佳龍也指出，他關注到交大與台達電研發世界第一「全光交換邊緣資料中心網路系統」，台灣5G時代來臨，如能促成中華電信與交大的合作與應用，建立策略聯盟，結合人才、預算與專利，就能讓台灣隊打世界盃，期待未來以交通部作為平台，促成產學研合作，讓交通部更福國利民，也感謝交大校友過去對台灣的貢獻，「台灣因你們的存在讓生活更美好」。

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▲交通部林佳龍部期許自己以交通部長身分做出貢獻。（圖／交大提供）



陽明大學郭旭崧校長笑言，去年開玩笑「交大60歲、陽明43歲，兩邊都老大不小了還等什麼呢？」一年過去情況已大不相同，目前僅剩完成合校計畫與教育部核定，合校是為了台灣的下一代，交大與陽明都非常重視學生的參與，希望學生能體驗民主程序的可貴，兩校合校後，陽明交大將是台灣最能實現師生共校的最佳典範，「交大很好，陽明也很好，但兩校攜手同行一定是最好」。



校長張懋中感謝林佳龍積極爭取員額，交大南部校區才得以實現。張懋中也提到，「交通」在古希臘文與「感動」是同一字，交通並非硬梆梆的硬體建設，而是連結人民、連結全世界，為了達成感動而存在的，感謝交大校友會，本著飲水思源精神，時刻不忘母校，在關鍵時刻挺身支持交大與陽明合校。

▲運輸工程與管理系71級魏健宏學長獲得交大傑出校友。（圖／交通大學提供）

張懋中指出，交大與國防理工學院的教育合作計畫，將為國家培育優秀國防科研人才，對台灣國防發展帶來助益，交大過去舉起台灣半導體工業，現今創設全台第一的「智慧科學暨綠能學院」，將持續引領台灣科技與產業發展。



校友會理事長郝挺表示，五校交大全球校友已達到一百萬人，交大校友達到十萬人，感謝校友發揮飲水思源精神，讓交大茁壯成長，今年是創新改變的重要年，交大校友會首要任務是建立校友聯絡平台，讓校友緊密交流，幫助年輕學弟妹創業與就業，並全力輔助交大，協助母校從頂尖大學邁向偉大大學。

▲管理科學系65級謝繼茂學長獲得交大傑出校友。（圖／交通大學提供）



校慶典禮上同時頒贈9位傑出校友，包括，Fina Venture創投公司資深顧問李西川、新思科技全球副總裁暨台灣區總經理李明哲、國家中山科學研究院資訊通信研究所所長林高洲、宇瞻科技股份有限公司董事長陳益世、康聚股份有限公司執行長黃種智、矽谷SiliconCore公司策略長兼技術總監劉恆、中華電信總經理謝繼茂、中華郵政股份有限公司董事長魏健宏、惠統精機工廠股份有限公司董事長魏啟祥。



