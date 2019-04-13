要李毅快走不送被讚爆　蘇貞昌：只是驅逐他 台灣非常友善

▲蘇貞昌。（圖／記者柳名耕攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中國和平統一促進會邀請「旅美社會學家」李毅發表演說，李毅卻被外界發現是曾經發表「武力統一台灣」的中國大陸學者，11日遭移民署要求限令離台，行政院長蘇貞昌12日嗆李毅舉動如同恐怖份子，「驅逐出境是剛好而已」，言論一出在網路被網友讚翻。蘇貞昌13日受訪時表示，比起中國大陸面對異議人士做法，台灣只是驅逐李毅非常友善。

針對李毅案，內政部次長11日陳宗彥表示，李毅是以旅居海外大陸地區人民身分，以觀光事由於107年8月間向移民署申請一年多次入出境證，並持證來台。依規定，大陸地區人民以觀光事由來台不得參加政治性質公眾活動、不得接受邀請發表演說。

陳宗彥指出，考量李毅過去多次武統言論，顯有事實足認為有危害國家全及社會安定之虞，經內政部移民署會同陸委會審查，依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並「限令其本日出境」。

蘇貞昌12日受訪時強調，台灣是自由民主開放國家，歡迎各界人士來台，但假觀光真宣傳武力統一台灣，「這不但是恐怖份子，而且比起我們台灣李明哲在中國大陸被逮捕就要被關五年，我們把宣傳武統的人驅逐出境，是剛好而已，快走不送」。蘇貞昌言論一出在網路引發熱議，網友紛紛大讚蘇院長言論大快人心。

蘇貞昌13日受訪時對於網友讚賞回應，網路上的朋友都有關心國家，台灣可以自由表達意見，中國大陸就不是這樣，台灣人李明哲只是在網路發言，就被關五年，「我們只是驅逐要對台灣武力統一的人，所以台灣非常友善，呼籲國人同胞，中國大陸已經啟動九二共識統一台灣的近程方案，會從各方面不斷侵入，用假訊息分化台灣人民感情、醜化政府，希望大家多在網路上用新科技保護台灣的自由」。