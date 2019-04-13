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10萬粉絲IG帳號突遭刪除　網紅報警拒當上班族：我不要朝九晚五

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▲▼討厭朝九晚五工作，YouTuber帳號被刪除痛哭。（圖／翻攝自YouTube／Jessy taylor）

▲泰勒錄製影片時情緒激動。（圖／翻攝自YouTube／Jessy taylor）

國際中心／綜合報導

美國佛州21歲女網紅泰勒（Jessy Taylor）的IG帳號日前突然被刪除，為此她特地拍片痛訴，影片中她流下淚水表示自己無法勝任朝九晚五的工作，她只能憑藉網路賺錢，卻有人一直檢舉她的頁面，氣憤的她甚至通報警方，「我覺得這就像殺人，有人謀殺了我，然後透過網路說『我殺了這位女孩』。」

泰勒在IG原本吸引起碼10萬名粉絲，不過有人一直舉報她的內容是「垃圾訊息」，導致她的頁面一度遭到刪除，過去的心血全部歸零。她後來拍攝影片表示，希望人們在檢舉之前可以多思考，她沒辦法從事朝九晚五的穩定工作，只有IG是她賺錢的工具。

「沒有追隨者，我什麼也不是！」泰勒邊哭邊說，斥責那些檢舉她的人毀了她的生活，她一直都很努力經營自己的頁面，結果卻全部被奪走，如果沒有這些粉絲，她最後可能得從事性交易，因為她沒有其他技能。

憑藉網路走紅的泰勒無法接受一般辦公室的工作，事實上，她曾在麥當勞任職，由於身上背有債務，她也無法上大學，「我不是在說在麥當勞工作有什麼不對，因為我在那邊工作過，但我不想回到那樣的人生」、「我沒有工作資格，永遠無法正常工作」。

據了解，泰勒以前發表過歧視言論，在網路引發爭議。不過，泰勒的IG帳號後來已被恢復，她告訴網路媒體INSIDER自己非常高興，「我請其中一位創始人聯繫我，他們告訴一位技術人員回復我的IG，接著我收到郵件。」

INSIDER先前詢問過IG公司，為何泰勒的帳戶遭到刪除；通常IG並不會針對個案發表評論，不過一名發言人後來表示，泰勒的頁面被刪除是出於錯誤原因，「我們替造成的不便致歉。」

<3

Jessy Taylor 發佈於 2019年2月19日 星期二
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關鍵字：網紅,IG,上班族,北美要聞

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