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裝病20年怒殺母！輪椅女兒坐牢「收到男粉愛慕信」…兩人神轉彎訂婚了

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▲27歲坐輪椅的「重症患者」女子布蘭查德（Gypsy Rose Blanchard）裝病20年。（圖／翻攝自臉書）

▲27歲坐輪椅的「重症患者」女子布蘭查德（Gypsy Rose Blanchard）裝病20年。（圖／翻攝自臉書）

記者楊絡懸／綜合外電報導

美國密蘇里州一名27歲坐輪椅的「重症患者」女子布蘭查德（Gypsy Rose Blanchard）聯合男友親手持刀殺害親生母親，警方發現坐輪椅的她可以自由走路，曝光了與母親20年的恐怖真相。最新消息指出，犯有二級謀殺罪的布蘭查德正在坐牢，但她還透過監獄筆友系統認識了未婚夫，兩人已經訂婚了。

當布蘭查德年紀還小時，就被媽媽「迪迪」（Clauddine Dee Dee Blanchard）塑造成「身患重病」、智力僅7歲的重症患者，遭逼迫吃抗癌藥物，還要裝作是身障者的模樣，假稱自己患有肌肉萎縮症、白血病，坐輪椅、剃掉頭髮，藥物副作用導致牙齒都掉光，母女倆長期獲得政府和社會善款。

過去20年間，年幼無知的布蘭查德被親生母親囚禁在家中作為一位「偽病人」，從來沒有受過正規的學校教育，母親打她罵她、讓她餓肚子，如果她試圖逃走，母親還會綁她在床上兩個多星期，這些種種讓她以為是「真實的母愛」，直到長大後她才逐漸明白母親的偽善謊言。

▲布蘭查德（Gypsy Rose Blanchard）與母親迪迪（Clauddine Dee Dee Blanchard）的合照。（圖／翻攝自臉書）

▲布蘭查德（Gypsy Rose Blanchard）（左）8歲時與母親迪迪（Clauddine Dee Dee Blanchard）的合照。（圖／翻攝自臉書）

「我真的不想再撒謊了……我想脫離她的控制和束縛！」布蘭查德在媽媽的脅迫下，被禁止上網和外界聯絡，也不准談戀愛、認識其他男人，於是她祕密地向當時網戀的男友戈德強（Nicholas Paul Godejohn）透露，她想早日結束媽媽荒謬的控制，回到原本的正常生活，因此和男友計畫親手殺死媽媽。

布蘭查德承認二級謀殺罪、被判10年有期徒刑，但對她而言，或許這才是真正的解脫，「當我生病的時候，她是一位真正的好母親。但你要知道，問題出在我根本就沒病！」整起事件也完整收錄2017年HBO製作的紀錄片《媽媽死了，親愛的》（Mommy Dead and Dearest）。

然而，正在坐牢的布蘭查德並未因入獄而影響她的愛情生活。1年半前，一名男子看了紀錄片《媽媽死了，親愛的》後，透過監獄筆友系統聯絡布蘭查德。兩人用信件往來一段時間，男子還經常前往監獄探望她，每個星期多次聊天進而萌生情感，甚至還論及婚嫁，於是布蘭查德在今年初已經和男友訂婚了。

一名親友向媒體透露，布蘭查德的家人尚未看過她的未婚夫本人，但是可以感覺得出布蘭查德與交往對象兩人非常快樂，談話中有時會有明顯的雀躍語調，「這段關係對她來說是件好事，雖然沒有人知道結果會怎麼樣，但現在對她而言，這是一段非常積極又快樂的時光。」

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