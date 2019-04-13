潘斯：若美中貿易談判失敗　不排除「雙倍」徵收關稅

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美中第9輪貿易談判甫結束，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）指出，目前還不會訂定任何期限，不過雙方確實在貿易談判上獲得不錯的進展。副總統潘斯（Mike Pence）則指，美國有信心與中國達成協議，否則隨時可以加倍徵收關稅。

潘斯11日接受CNBC專訪時表示，當初中國加入世界貿易組織時，美國曾經非常有信心地認為，中國會就此開放經濟市場，豈料完全不是這麼一回事，「美國總統川普的做法與歷任總統不同，這也就是他為何要對2500億元的中國產品加徵關稅。」潘斯也強調，在這樣的基礎上，美國隨時可以向中國加徵雙倍的關稅，但他們期待看到的是磋商能有更好的結果。

美中第9輪貿易談判結束後，仍繼續透過視訊電話、會議等方式針對「遺留問題」進行磋商。潘斯指出，川普隨時都在關注談判過程，非常有信心能夠有好的結果。至於是否會有第10輪談判，大陸商務部發言人高峰11日表示，「雙方經貿團隊將通過各種有效方式保持密切溝通」。

潘斯說，美中的談判內容不僅止於解決貿易逆差，還包括知識產權保護、技術轉讓、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等。梅努欽也說，雙方已同意設立辦公室，準備徹底執行所有協議。