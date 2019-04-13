曝光黑洞取名「Powehi」　夏威夷語：無窮創造的深美源頭

▲第一次被科學證實存在的黑洞，已被命名為「Powehi」。（圖／取自EHT collaboration）

記者張靖榕／綜合報導

人類史上第一張黑洞照片於10日公開，現在這個黑洞終於有了來自地球的的名字「Powehi」；Powehi源自夏威夷語，意指「無窮創造的深美源頭」。負責取名的國際知名夏威夷語專家木村（Larry Kimura）教授說，「為人類見證的第一個黑洞取名，對我和我的夏威夷血統有很重大的意義。」

綜合外媒報導，任職於夏威夷大學希洛分校（University of Hawaii at Hilo）的木村教授，受到天文學家的委託參與此次拍攝計畫，而他為黑洞取名Powehi則有深刻的詞彙和歷史意涵。

根據夏威夷大通訊（University of Hawaii News），Powehi取自18世紀描述夏威夷宇宙創生歷程的頌歌庫姆利波（音譯，Kumulipo），意指「無窮創造的深美源頭」（embellished dark source of unending creation）。庫姆利波頌歌中多次強調這個概念，Powehi一字的「po」，便是指「無窮創造的深邃黑暗源頭」，而「wehi」或「wehiwehi」是頌歌中形容po的數個形式之一，指的是「被裝飾的、被榮耀的。」

木村說，能夠被授權以夏威夷語為人類史上第一個經過科學驗證的黑洞取名，「對我和我的血統意義重大」，「我希望我們之後能有機會再為新發現的黑洞取名，同樣會取自庫姆利波頌歌裡的內容。」

▲毛納基火山（茂納凱亞火山，夏威夷語：Mauna Kea，意為「白山」）。（圖／翻攝自維基百科）

全球在10日同步公開的黑洞照片是由6座國際城市研究計畫的工作成果，該項計畫稱為「事件視界望遠鏡（EHT）」。EHT在世界各地的8座電波望遠鏡共同形成與地球一樣大的虛擬陣列式望遠鏡，其中2座就位於夏威夷毛納基（茂納凱亞，夏威夷語，Mauna Kea）休眠火山上。天文學家認為，夏威夷對EHT計畫貢獻重大，因此以夏威夷語為首度曝光的黑洞命名十分合理。

▲毛納基火山頂的天文台。（圖／翻攝自維基百科）

EHT計畫在毛納基的其中一座望遠鏡名為James Clerk Maxwell望遠鏡（JCMT），JCMT副主任鄧普西（Jessica Dempsey）接受檀香山星廣報（Honolulu Star-Advertiser）訪問時表示，「當他（木村）一說出（名字），我差點從椅子上跌下來。」

鄧普西說，Powehi這個名字言簡意賅，把EHT計畫「為位於M87星系中、距離地球超過5500萬光年的黑洞留下影像」的內涵濃縮成精華，「我用科學語言花了10分鐘解釋黑洞到底是什麼，而他（木村）只用一個字就描述到位了。」