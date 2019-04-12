快訊／松山機場5航班受影響！白目無人機入侵「是內湖飛來的」

▲松山機場跑道。（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯沛辰／台北報導

（22:45新增民航局回應）

松山機場12日晚間21點03分驚傳無人機入侵，導致機場一度暫停起降，影響5航班。由於此舉已影響飛行安全，根據民航局法規，最重可處新台幣150萬元。

松山機場發言人鄭堅中受訪時指出，稍早21點03分接獲航機通報，指內湖方向飛來一台無人機，入侵周邊管制區。但後續沒有找到無人機，跑道無異狀，所以21點55分恢復起降。

鄭堅中表示，這起案件已會同內湖警察追蹤，但目前還沒查到。不過，民航局針對這幾次事件，有持續研議防治作為，一旦查到違規民眾，依現行規定可處30萬元以上150萬元以下罰鍰。

航班受影響狀況如下：

FE6630澎湖 延誤

BR771虹橋 轉降桃園機場

CA5513虹橋 轉降桃園機場

B78730台東 延誤

B78618澎湖 延誤

民航局表示，松山機場晚間21點03分暫停起降，至21點55分確認相關威脅已排除後恢復起降。期間，共有5班航班受影響（國際線2班、國內線3班），受影響旅客613人。

民航局強調，無人機侵入機場周邊管制區域，對飛航安全衝擊極大，現行法令已規定機場四周禁止施放有礙飛航安全物體，違者重罰30至150萬元。另外，從104年至今，民航局已開罰58件，罰款金額超過1600萬元，民眾操作無人機前，務必確認操作區域合法性，以免觸法。