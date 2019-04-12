「我們是欠栽培！」爸媽工地拚命、減免學費自卑到不敢舉手　苦過的他決定幫偏鄉孩

圖文／鏡週刊

小時候，課堂活動要討論爸媽的職業，我都坐在位子上，不想找同學討論。我在台中大肚山長大，爸媽都是工地工人，爸爸是工地電銲工，媽媽當助手。她有聽障，還是聽得到，會看嘴型，只是反應慢會聽錯，我從小就要幫她翻譯電話內容，連爸爸在電話裡親一下的聲音，也要翻譯。身心障礙家庭可以減免學雜費，老師在全班面前問：「這學期誰要減免？」我每次都自卑到不敢舉手，下課才私下跑去找老師。

國小時爸爸因上游廠商倒閉，為了付錢給下游，欠債百萬元。為賺錢，爸媽搬到台北工地、住貨櫃車，我跟弟弟獨自在家，每天吃冷凍微波食品。有次吃泡麵，我摔破碗，碎片一刀刮下去，很深，一直流血，找鄰居都不在家，爸媽花2個多小時從台北趕回台中，才帶我去急診，我右手到現在還有一條4公分的疤。

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在那之後，爸媽決定讓我跟弟弟轉學到台北。環境突然變了，周遭同學都好強，我從前在鄉下是全班前3名，來台北掉到倒數10名。我變得很排斥讀書，找不到成就感。上課偷喝飲料，下課被老師叫去辦公室念課文，英文考卷全部用猜的，猜完就趴著睡覺。基測完，甚至挖一個洞把課本丟進去全部燒掉。

高中時，我喜歡昆蟲，開始夢想當昆蟲學家，自然科是我的強項，我從10幾名慢慢爬到前幾名。那時家裡經濟轉好，爸爸幫我請了家教，每天念書到凌晨1點，畢業時全校前3名，考上成大化學系。

大學我當課輔志工，發現同一個學校裡，有的學生媽媽是外配，家中經濟不好，他覺得自己什麼都學不會；另一個學生下課先補習，回家再上家教。我覺得教育為什麼這麼不公平？我發起計畫，號召同學一起拍科學教育影片，用很簡單的戲劇、遊戲去教學。

大部分老師都是人生勝利組，不懂那些學不會的孩子的想法，我不做，誰來做？我不是要幫助偏鄉孩子考台大，也不可能帶他們離開環境，但我可以訓練他們邏輯思考、解決問題的能力。

我曾到台東做課輔，其中有個男孩，爸爸是貨車司機，媽媽是外配，我們帶他1年半，陪他學寫程式，陪他寫功課，帶他去單車環島，帶他到台北參加科學教育館青少年跨域整合人才培育計畫選拔，他真的被選上了！他開心跟我說謝謝。

其實我不是幫助他，我是在幫童年那個欠缺教育資源的自己。

嚴天浩，28歲，台北市，Lis線上教學平台創辦人



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