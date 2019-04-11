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歌詩達郵輪美呆！應曉薇和學生爭當女神狂拍網美照

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▲▼歌詩達郵輪美呆！應曉薇和學生爭當女神　狂拍網美照留念。（圖／記者林璟倩攝）

▲應曉薇帶百名學生公益旅行圓夢，美輪美奐的歌詩達郵輪讓孩子們相當難忘。

記者林璟倩／沖繩報導

讀萬卷書不如行萬里路，台北市議員應曉薇深信教育和旅行能翻轉貧窮，透過各界協力於4/7~11順利帶100位未曾出國的低收家庭學生，搭乘義大利歌詩達號郵輪前往日本沖繩展開「愛之船－百人圓夢旅」，孩子們不僅赴日觀光與當地學校交流徹底打開國際視野，也在郵輪上吃得飽、玩得愉快，帶著美好的回憶賦歸。

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▲▼ 愛作夢更要起身逐夢！應曉薇帶百名學生搭郵輪赴沖繩交流。（圖／記者林璟倩攝）

▲歌詩達郵輪停泊基隆港。

▲▼歌詩達郵輪美呆！應曉薇和學生爭當女神　狂拍網美照留念。（圖／記者林璟倩攝）

▲歌詩達郵輪宛如海上皇宮，處處盡是義大利工匠級藝術巧思。

來自義大利的歌詩達大西洋號郵輪從基隆港出發航行沖繩本島、宮古島及石垣島一共為期5天4夜。船艙內打造成海上皇宮，並以義大利電影大師費里尼經典電影為主題，處處盡是藝術，船艙內來自世界各國的服務人員天天熱情問候，令學生們大嘆回台灣要好好學英文。

▲▼歌詩達郵輪美呆！應曉薇和學生爭當女神　狂拍網美照留念。（圖／記者林璟倩攝）

▲郵輪上工作人員來自世界各地，讓孩子們大開眼界。

▲▼歌詩達郵輪美呆！應曉薇和學生爭當女神　狂拍網美照留念。（圖／記者林璟倩攝）

▲義大利主廚指導同學製作披薩。

▲▼歌詩達郵輪美呆！應曉薇和學生爭當女神　狂拍網美照留念。（圖／記者林璟倩攝）

▲具300年歷史的義大利花神咖啡館在歌詩達郵輪上也有據點。

熱愛拍照的網美別錯過義大利300年歷史的花神咖啡店在船上設置的分館，品嘗美味咖啡同時拍下夢幻美照絕對讚爆IG、FB，連應曉薇也忍不住揪孩子們合影留念。另外，歌詩達郵輪不只全力協助「百人圓夢之旅活動」進行，更安排義籍披薩主廚指導同學製作披薩，讓同學感受親手做披薩的樂趣，也意外發現不少同學相當有烹飪天分連主廚都忍不住想招收為徒。

▲▼歌詩達郵輪美呆！應曉薇和學生爭當女神　狂拍網美照留念。（圖／記者林璟倩攝）

▲郵輪上遊樂設施應有盡有，還可慢跑遠眺一望無際的海洋。

▲▼歌詩達郵輪美呆！應曉薇和學生爭當女神　狂拍網美照留念。（圖／記者林璟倩攝）

▲義大利歌劇表演。

郵輪上除了可24小時享用異國美食吃到飽，也有豐富的娛樂設施，舉凡足球場、健身房、SPA泳池…待好待滿也不無聊！最夢幻的是還可在郵輪上慢跑同時遠眺一望無際的海洋，絕對是運動愛好者難得可貴的旅遊經驗。郵輪內也有豐富的劇場表演：歌劇、魔術秀、Live Band應有盡有，還有女孩們最愛的免稅購物大道，旅客們在船上就能用實惠的價格買遍各國精品、香水化妝品。

▲▼ 愛作夢更要起身逐夢！應曉薇帶百名學生搭郵輪赴沖繩交流。（圖／記者林璟倩攝）

此次百人圓夢之旅圓滿落幕，應曉薇團隊及各界志工用心規劃的活動讓孩子們都看在眼裡，並主動許下心願希望自己未來有能力以後，也要幫助他人圓夢。而應曉薇則特別想對天地心元協進會致謝，她表示這次活動的主要經費都是由該協會善心人士熱心募款才得以順利成行，她相信這趟公益旅行只是開端，並進一步發願未來不排除包船待更多弱勢團體上船圓夢，一起用愛點亮台灣。

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關鍵字：公益,愛心雲,應曉薇,歌詩達郵輪,弱勢家庭,公益旅行,日本旅遊

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