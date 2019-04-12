「30公分網紅」身價破千萬！10年拚3房　超強招財物曝光

▲懂得守財，潔哥提早達成買房夢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

網紅潔哥外型亮麗，講話豪邁直率，經常在網路上造成話題。私底下的她，精打細算，為圓買房夢不放過任何開源節流的機會，如今35歲，已經拚出3間房，坐擁逾千萬元資產。下半年她即將步入禮堂，而新房早已備妥。

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「怪物打不死啊！X！」在電腦前操著國罵直播遊戲，網紅正妹潔哥（李秉潔）的直率個性，經常吸引大批粉絲線上觀看。實地探訪潔哥的家，沒有遊戲片擺滿地，反而在敞開大門的45度角，見到櫃子上擺滿開運招財物；再往走道望去，一個桶裝水罐已被零錢塞的飽滿。整間屋子「錢」味十足。

「哈，那是我男友放的啦！據說這樣擺才有好風水，能招來財運。」電玩正妹潔哥此時反倒像是命理開運大師。

35坪、長方格局，溫馨舒適，這是潔哥第一間以自己名字買入的房子，同時也是潔哥的第3次買房記。「以前跟家人在外租屋，經常被房東趕，很沒有安全感。」潔哥坦言，從小嘗遍窮滋味，讓她湧起滿滿的買房夢，隨著收入增加，潔哥第一件事就是看房、買房，算一算，10年內拚出3間房，也讓自己在35歲前，成為身價逾千萬元的小富婆。

首部曲 熊市撿便宜

談到第一次買屋的過程，潔哥記憶猶新地說：「是在2008發生金融海嘯的那一年，我記得當時電視新聞整天都在重複播放：房市急凍、房價下跌…等言論，非常悲觀，心裡就想：買屋一定要趁現在，而且一有想法，馬上轉頭跟媽媽、哥哥講。」

潔哥跟家人當時租屋住在被戲稱為「邊緣天龍國」的台北信義區中坡南路，她深諳就算房價下跌，他們還是負擔不起台北市的房價，因此選擇到汐止看房，最後相中了康寧街一間30年的老公寓，總價約400多萬元，「舊公寓的好處是公設比低，加上媽媽當時在松山區工作，騎車僅需半小時。」這是潔哥的盤算。

當時在科技業當業務助理的潔哥，把僅有的20多萬元存款，二話不說領出來，和媽媽、哥哥湊足頭期款90萬元。「結果錢領出來後，全身上下只剩下500元！超窮的。」潔哥搖頭笑說。而這間當初擠出全部積蓄、咬牙買進的房子，如今已增值到800萬元。

二部曲 同居先求有

與男友「岳妹」穩定交往多年後，2014年他們協議搬出來同住，所以入手第2間房。潔哥不諱言，當年房價並沒有特別便宜，但因為是自住需求，所以盡量找尋能力可負擔的物件。起初選房的地點，偏好大台北地區，「但即便是2、30年的老公寓，在新北市還是要上千萬元。」

務實的2人，因此以男友的工作地點桃園，做為買屋選擇，「雖然我常常需要往返台北，但算算一個半鐘頭左右的車程，車錢跟在台北的通勤費差不多。」預算考量，潔哥和男友以「先求有」的心態，捨雙北轉戰桃園覓好房。

他們開出的條件是，生活機能佳，離夜市、桃園火車站近，「但我們的預算僅在500萬元左右，火車站附近的建案仍負擔不起，所以將距離拉遠一點，鎖定騎車到火車站10分鐘車程範圍的物件。」不被感性打敗，潔哥與男友堅守在能力範圍內挑屋，終於找到一間地主自建、屋齡5年多的房子。

「雖然是5層樓的公寓，但有電梯，又是新的裝潢，加上公設比低，權狀18坪多，實際有16坪的空間能使用。」岳妹表示：「雖然房間小，但僅供睡覺用途，只要客廳寬敞就好。」潔哥也評估，總價400多萬元，月付1萬3,000多元的房貸，壓力不會過重。

三部曲 換購重劃區

2017年小倆口考量到結婚後，若有了小孩，原本的住家空間不夠，因此決定小屋換大屋。「我們列出幾個重點：一、距離火車站約10分鐘車程；二、重劃區新建案，但靠近舊重劃區，這樣生活條件較好，又可享有較寬敞、新穎的生活空間；三、附近有公園，但要隔一條街，免受雜音干擾。」

最後他們在中路重劃區找到總價1,100萬元、35坪的房子，「龍邊虎邊左右開源，又沒有玄關，符合好的風水條件。」岳妹笑說：「當時擔心買新重劃區，生活機能一定較差，選擇靠近舊重劃區，果然是個好策略，這裡應有盡有，走路就能到超商、郵局、市場等，非常方便。」

「這間房子房貸1個月3萬5,000元，沒有超過我收入的1/3，這些都有精算過。」潔哥有感而發地說：「買房要三思啊！千萬不要買超過自己財務負擔的房子。」而他們將上一間房出租，房貸則透過收取的租金來支付，並沒有繳交2間房子房貸的壓力。

即便10年拚出3間房，但潔哥至今仍然對錢很沒有安全感。「早期爸爸欠債，從小家裡常被錢追著跑，家中5個人住在小小的鐵皮屋裡，還會被房東趕，三餐更是不穩定。」

控開銷 行頭淘寶買

「我還曾和家人在路邊撿寶特瓶，一個瓶子2元，撿10幾個換2包泡麵，大家分著吃。」上了國中，她便開始打工賺錢貼補家用，大學畢業後除在科技業當業務助理，平日晚上、週末再到餐廳打工，設法讓月收入提升至4萬元。「沒辦法，沒錢就要懂得開源，才能提早還清爸爸欠的賭債。」

為了省錢，她將一天餐費控制在200元左右，吃便利商店食物、50元便當充飢是家常便飯，直到現在仍維持這樣的習慣，「我常常擔心身上沒錢，像2月工作量較少，我都會想，X！是不是快過氣了，要去找正職工作了。」

採訪當下，潔哥也大方分享身上行頭，「我全身上下都是淘寶貨呀，背心200多元、襯衫100多元，連內褲都只要新台幣20元，加一加600多元搞定。」「這行收入不固定，但我每個月要還房貸，還要準備爸媽的養老金，一定不能亂花錢。為了控制月開銷在8,000至10,000元間，我有時連爭鮮都捨不得吃。」潔哥苦笑說。

潔哥 理財小檔案 本名：李秉潔

出生：1984年

學歷：中華科技大學機械工程系

職業：實況主、網路節目主持人等

理財心法：找到符合預算的小宅，先求有再求好；累積一定財力後，再小屋換大屋

專家說：挑符合經濟能力的小宅很實際 台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，高鐵和機場捷運線通車後，拉近了台北、桃園距離，通勤時間不比新北市長，且桃園房價相對親民，加上航空城利多起飛，吸引不少人移至桃園成家。 一般年輕首購族多半以為買房要一步到位，但隨著家庭成員增加或經濟能力提升，多數人約10年就會興起換屋念頭。像潔哥先挑選符合能力的小宅方式就很好，且以公寓為首購選擇，總價門檻低。 以潔哥買房的地點桃園中路特區為例，屬最靠中正藝文特區的重劃區，優勢是比中正藝文特區內的住宅房價每坪便宜約2萬至3萬元，又享有市府與永安路商圈的生活便利性，不僅自住方便，未來出租或轉手也較容易。 不過要注意的是，若是和親人或男友合購，建議可以共同掛名持有，並保留繳貸款的憑證收據。



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