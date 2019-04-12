傑妮精品旅館違建、無照還涉毒　侯友宜零容忍親自帶隊強拆

▲侯友宜帶隊強拆涉毒摩鐵。（圖／記者羅婉庭）

記者黃巈禾、羅婉庭／台北報導

位於板橋區板城路的傑妮精品旅館已形成地方治安汙染源，不僅沒營業執照，連遭觀光旅遊局5次裁罰勒令歇業，並經警察局多次查獲房客搞轟趴吸毒，更嚴重的是，整棟建築物都屬違建，列為優先拆除對象。對此，新北市長侯友宜12日率隊，強制拆除違章建築、無照營業且涉及多起吸毒案的傑妮精品旅館，展現新北「違法零容忍」決心。

新北市府責無旁貸為市民打造「安居樂業」的生活環境，「安居三箭─公安大執法」就是針對民眾最在意的治安、公安、交安三大面向，由市府公安聯合稽查小組主動關切並以專案執法。市長說，期間也勸導業者及民眾遵法守法，市府保障合法業者，對於不法者也絕不姑息。

消防局表示，傑妮精品旅館，長期無照營業，已遭觀光旅遊局依違反「發展觀光條例」連續裁罰累計新台幣達140萬元及勒令歇業；並經警察局多次查獲房客吸毒，也違反「毒品危害防制條例」，而且整棟建築都是違建，危害治安甚鉅，因此，新北市政府公安聯合稽查小組強制拆除，杜絕犯罪溫床。

有關傑妮精品旅館6名員工出現拆除現場爭取工作權，勞工局表示，將協請雇主應依法資遣，就業服務處也會協助勞工申請失業給付及轉職及轉職服務，以保障勞工權益。

就業服務處長林澤州表示，傑妮精品旅館共計有6名員工有勞保，雇主事業場所因違法拆除致無法營運，不可歸責勞工，因此停工期間工資應照給，否則違反勞動基準法第22條規定，另雇主若有歇業事實，應依勞動基準法第11條規定資遣勞工，並依法給付資遣費，勞工若因權益受損，可向勞工局申請勞資爭議調解。