全程都用手機拍的!　亞洲首部iPhone電影《怪胎》將誕生

記者邱倢芯／台北報導

有越來越多影音作品，都嘗試著利用iPhone來拍攝；像是本週一（9日）周興哲才在台北101 Apple直營店中舉辦新MV「終於了解自由」首播記者會，二這部MV最特別的地方就是全程使用iPhone拍攝；不過，現在iPhone能拍的影片將再躍升一個檔次，直接進駐電影大螢幕。

▼亞洲首部iPhone電影《怪胎》將於5/1正式開拍。（圖／記者邱倢芯攝）

擔任《那些年我們一起追的女孩》、《吃吃的愛》等賣座片執行導演的廖明毅將以iPhone拍攝劇情長片《怪胎》，且全程將以iPhone拍攝；廖明毅指出，自己想要使用iPhone拍電影的想法已經很久了，大概從iPhone 4S的時代就開始萌生出這樣的想法。

▼亞洲首部iPhone電影《怪胎》導演廖明毅。（圖／記者邱倢芯攝）



「不過當時受限於手機週邊配件不足，因此一直研究到去年才有確定以iPhone來執行拍攝電影。」廖明毅解釋，一路等到iPhone XS Max推出後，手機相關拍攝配件才算齊全；他也表示，iPhone具有扁平的身軀，未來勢必可為電影市場帶來拍攝的新趨勢，且絕對不是噱頭、而是帶來全新的拍攝可能。

對於自己的第一步劇情長片就大膽的挑戰以iPhone拍攝，廖明毅指出，其實自己已經籌備計畫超過三年的時間，且是挑戰以非正規的攝影器材來拍攝正規電影，因此在分鏡構圖上就必須要更加地研究。

而用iPhone拍攝電影，就必須要先考慮到什麼樣的故事內容適合採用iPhone拍攝，才能不影響觀眾在大銀幕所觀賞的舒適度、流暢度，並維持演員的情緒表現。

演員張少懷表示，自己在《怪胎》的測試片中有一幕停車的鏡頭，光是這場戲就須由其他藝人演出超過40顆鏡頭，這麼多鏡頭若是使用傳統器材，通常在一天之內很難全部拍攝完畢，不過使用iPhone拍攝後卻可以迅速處理完成。

不過，這部亞洲首部iPhone電影目前尚未正式開拍，官方表示，《怪胎》將於5/1正式開鏡，並預計與2019年底上映。