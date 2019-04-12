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《華夏時報》總編評京東：真正的兄弟該攜手廝殺江湖

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▲▼京東家電。（圖／CFP）

▲京東從2004年正式涉足電商領域，且於2014年5月在美國納斯達克證券交易所正式掛牌上市。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸知名企業《京東》傳出將裁員8％。對此，《華夏時報》總編水皮（本名呂平波）刊出署名文章《真正的兄弟，與其一團和氣，不如攜手拼殺於江湖》表示，雖然大家對京東的改革早有預期，但真正來臨時，卻又讓人措手不及，「只有當一批高管捲鋪蓋走人的時候，大家才意識到京東是動真格的，劉強東是個說到做到的人。」

水皮提到，京東擁有18萬名員工的規模，一旦企業垮台，受到影響的是所有人的家庭，「所以，有些『兄弟』的飯碗，該砸得砸，該收得收，畢竟京東是個企業，而且是個大企業，是個支撐了十幾萬個家庭的大企業。」

水皮說明，大企業往往有系統龐雜、層級眾多等通病，京東也不例外。他分析，打天下與安天下有不同的做法，但互聯網公司再怎麼大，也一直處於「打天下」的過程中，決策失誤就可能全軍覆沒，「大公司病於一般的企業可能只是富貴病，而於互聯網公司而言則是致命傷。」

水皮說，京東在2C業務耕耘十數年，累積許多供應鏈、物流、技術與服務上的系列核心能力，這些能力也是改造傳統零售業最核心的「零售基礎設施能力」，「因此，除了滿足自身的業務需要之外，京東正在將這些業務能力對外開放給商業合作夥伴。」

▼水皮認為，劉強東2018深陷性侵風波，反而讓他變得更強大。（圖／CFP）

▲▼劉強東涉性侵案，對老婆奶茶妹造成傷害。（圖／CFP）

水皮提到，劉強東將「組織」當作2019的第一個關鍵詞，推動京東邁向「小集團，大業務」的轉型過程，讓集團總部與業務單位的定位更明確，把營運職能下放，讓總部專注在戰略布局與業務協調發展上，是戰略層面的重要組織升級。雖然將面臨劇烈的「陣痛期」，但水皮說明，「真正的兄弟，與其一團和氣，不如攜手拼殺於江湖。」

水皮最後強調，一般企業難以適應轉型的原因，大多不是沒有企業家意識，而是最難作到知行合一，這時候，突如其來的外力就有可能成為催化劑，「別無選擇反而成就了選擇」。

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關鍵字：水皮,呂平波,劉強東,奶茶妹,京東

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