菲律賓官員嗆奪回南海　陸外交部：良好局面值得珍惜

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

針對日前有菲律賓的官員聲稱，中國大陸從該國「奪走」了南海，並要奪回。外交部發言人陸慷11日回應，「南沙群島是中國領土，我們對南沙群島的主權擁有充分的歷史和法理依據」，希望菲方同中方一道，妥善處理南海問題，維護海上和平與安寧，更好地造福兩國人民。

大陸外交部11日的記者會上，有人提問陸慷對菲方上述言論，以及「在菲律賓的專屬經濟區內沒有中國的事」立場的回應。陸慷表示，「千百年來，中國漁民一直在南海有關海域捕魚，有關權利不容挑戰。」

▲解放軍海軍航空兵大規模戰機赴南海實彈演習。（圖／翻攝自央視）

陸慷指出，中方一貫主張與包括菲律賓在內的直接有關當事國，通過談判解決在南海的有關爭議，並致力於與地區國家共同維護南海的和平與穩定。在兩國領導人關心下，中菲重回通過談判協商妥善處理和解決有關爭議的正確軌道。

陸慷說，當前，南海形勢總體穩定，「南海行為準則」磋商不斷取得積極進展。中菲關係歷經轉圜、鞏固、升級，步入全面戰略合作關係，這一良好局面來之不易，值得倍加珍惜，希望菲方同中方一道，妥善處理南海問題，維護海上和平與安寧，更好地造福兩國人民。

菲律賓總統杜特蒂4日罕見針對南海主權，向中國大陸表達強烈立場，他向中方表明，請立刻停止騷擾中業島，否則就會派出部隊進行「自殺任務」。杜特蒂說，「讓我們成為朋友，但不要碰中業島和它周圍的地區，若是你輕舉妄動，那麼事情的結局將會不一樣，我會告訴我的部隊，準備好執行自殺任務。」

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