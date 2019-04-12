一紙警心感謝狀　訴盡無限溫馨情

▲市警四分局長蔡進閱，親自致贈警心感謝狀，表達對幫助員警李易誠家屬的謝意。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市警四分局108年2月11日痛失一名優秀員警李易誠，警方發動「警心行動」，除各分局、大隊、隊基於同袍情誼踴躍捐助奠儀外，各分局所屬的五力團體，包括警友會、義警、民防、守望相助隊及志工亦大力相挺度過難關，蔡進閱分局長親自致贈警心感謝狀致謝。

警方指出，李員是家中經濟支柱，身後留下年邁雙親與2名就讀高二及小六之幼子，遺孀又無工作，家中經濟頓失依靠，市警四分局長蔡進閱，立即啟動南警家族的「警心行動」，除各分局、大隊、隊基於同袍情誼踴躍捐助奠儀外，各分局所屬的五力團體，包括警友會、義警、民防、守望相助隊及志工亦大力相挺，為的是讓易誠學長能無後顧之憂，一路好走。

蔡進閱分局長感念五力團體在此次警心行動中的付出，4月11日下午利用週報時間，邀請四分局之五力團體撥冗出席，包括警友會主任蔡基隆、警友會委員莊春波、育平警友站站長吳壽祿、安平志工分隊分隊長蔡施麗子、志工警備分隊分隊長石瑞華、第四民防中隊副中隊長伍文輝、義交中隊副中隊長蔡麗玉等人，親自致贈警心感謝狀，並代表李易誠員警家屬表達最深的敬意及謝意。

蔡進閱分局長同時感性的表示，四分局的五力團體是警察員警們最強大的後盾，因為有他們的支持，才能讓各項勤業務得以順利推動，希望今後他們能繼續與同仁並肩前行，共同守護轄區的安寧、守護民眾的笑容。