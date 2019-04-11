監獄行刑法、羈押法修草出爐　法界建議再擴大救濟管道

▲律師陳雨凡肯認此次修法草案，建議獄政人權還要再提升。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

行政院核定《監獄行刑法》、《羈押法》修正草案，強化收容人的人權保障。對此，法界大多表示認同。其中「監所設獨立之外部視察小組」更是加強監獄管理透明度，律師陳雨凡建議，視察小組的委員產生過程也要透明，才能發揮功用；另外她也建議擴大可申訴、起訴的救濟項目，保障會更全面。

這次行政院核定的修法草案中增加多項新措施，包含「監所設獨立之外部視察小組」、「修正收容人書信檢閱規定」、「增訂申訴及起訴之規定」、「戒護外醫諮詢判斷」、「提高收容人勞作金比例」等規定，對此，法界大多表示認同，覺得獄政人權更加提升。

其中「監所設獨立之外部視察小組」是引進外部委員，對監所的管理措施進行審視。曾任民間司改會執行長的律師陳雨凡肯認這項措施，更加尊重收容人尊嚴及維護人權，也落實透明化原則，讓監獄管理更透明。但她提醒，若委員產生過程不夠透明，流於形式、官派，屆時外部視察小組就會失去意義，主管機關應該要特別注意。

另外草案中「修正收容人書信檢閱規定」、「增訂申訴及起訴之規定」，陳雨凡認為，這些規定經過大法官宣告違憲後，做出修正，而修正草案確實也符合大法官解釋的意旨，值得肯定。

她特別提到草案中「陳情、申訴及起訴」的相關規定，確認監所與收容人間為行政法上關係，故衍生之公法上爭議，除法律另有規定外，應循申訴、行政訴訟途徑解決，保障收容人相關救濟權利。但她認為，由於現行規定下，有些項目不能申訴、訴願，諸如：監所中的身體檢查、戒具的使用等，所以她建議擴大可申訴、起訴的項目，讓保障更加全面。

