女友澡洗太久還欠8萬被她亂棍打死　19歲男一起打拖累父母賠626萬

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市26歲秦姓女子不滿同居的吳姓女友積欠8萬元房租，加上洗澡時間太久，一氣之下聯手巴姓友人將對方毆打致死。民事方面，動手的兩人皆被提告求償，其中巴男犯案時年僅19歲，他的父母也須負上連帶賠償的責任，共計得賠給死者家屬626萬餘元，全案仍可上訴。

▲吳女因為個性不合與秦女分手，卻因為錢的事情遭活活打死。（圖／中壢警分局提供，下同）

秦女原本與吳女一同住在桃園中壢某套房，2017年12月兩人因為個性不合分手，她認為交往期間的吃住費用都是由自己提供，對方還積欠8萬元的房租、生活費，兩人為了錢的事情發生多次口角；同月19日吳女進入浴室洗澡，她覺得這場澡實在洗得太久了，甚至導致浴室的積水流進房間，因此又大吵一架。

隔天睡醒後，秦女再度和吳女起爭執，一氣之下竟拿起鐵棍、衣架、吹風機以及安全帽等物品毆打，更與剛好來拜訪的巴姓友人聯手痛毆，接著施暴的兩人外出一起去買午餐，等到返回租屋處時，才發現吳女呈現大字型癱倒在地且呼吸微弱，打電話送醫急救仍宣告不治。

▲吳女被打到全身出現廣泛性的體表瘀傷及橫紋肌溶解，最後休克身亡。

雖然秦女的律師辯稱她領有輕度智能障礙證明，缺乏對情緒的控制能力，但刑事部分因為沒有與死者家屬達成和解，而被依傷害致死罪判處13年有期徒刑，一起動手的巴男也被依同罪判處8年有期徒刑，二審由於兩人符合自首要件，後來減為各判6年8個月、6年的刑期。

吳女的雙親不滿女兒年僅22歲就這樣慘死，憤而對秦女、巴男提出民事訴訟求償。桃園地院法官認為，兩人必須賠償死者家屬共626萬多元，其中因為巴男犯案時年僅19歲，所以他的父母也得負起連帶賠償責任，全案仍可上訴。