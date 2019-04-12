　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友澡洗太久還欠8萬被她亂棍打死　19歲男一起打拖累父母賠626萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市26歲秦姓女子不滿同居的吳姓女友積欠8萬元房租，加上洗澡時間太久，一氣之下聯手巴姓友人將對方毆打致死。民事方面，動手的兩人皆被提告求償，其中巴男犯案時年僅19歲，他的父母也須負上連帶賠償的責任，共計得賠給死者家屬626萬餘元，全案仍可上訴。

▲吳女因債務遭友人圍毆致死。（圖／中壢警分局提供）

▲吳女因為個性不合與秦女分手，卻因為錢的事情遭活活打死。（圖／中壢警分局提供，下同）

秦女原本與吳女一同住在桃園中壢某套房，2017年12月兩人因為個性不合分手，她認為交往期間的吃住費用都是由自己提供，對方還積欠8萬元的房租、生活費，兩人為了錢的事情發生多次口角；同月19日吳女進入浴室洗澡，她覺得這場澡實在洗得太久了，甚至導致浴室的積水流進房間，因此又大吵一架。

隔天睡醒後，秦女再度和吳女起爭執，一氣之下竟拿起鐵棍、衣架、吹風機以及安全帽等物品毆打，更與剛好來拜訪的巴姓友人聯手痛毆，接著施暴的兩人外出一起去買午餐，等到返回租屋處時，才發現吳女呈現大字型癱倒在地且呼吸微弱，打電話送醫急救仍宣告不治。

▲圍毆現場血跡斑斑。（圖／中壢警分局提供）

▲吳女被打到全身出現廣泛性的體表瘀傷及橫紋肌溶解，最後休克身亡。

雖然秦女的律師辯稱她領有輕度智能障礙證明，缺乏對情緒的控制能力，但刑事部分因為沒有與死者家屬達成和解，而被依傷害致死罪判處13年有期徒刑，一起動手的巴男也被依同罪判處8年有期徒刑，二審由於兩人符合自首要件，後來減為各判6年8個月、6年的刑期。

吳女的雙親不滿女兒年僅22歲就這樣慘死，憤而對秦女、巴男提出民事訴訟求償。桃園地院法官認為，兩人必須賠償死者家屬共626萬多元，其中因為巴男犯案時年僅19歲，所以他的父母也得負起連帶賠償責任，全案仍可上訴。

ET快訊
威利本尊其實是殺人魔！虐殺25兒童逃亡32年還躲在人群裡
丫頭《玩很大》淚崩！泳衣「胸前布被剪開全是洞」網看傻
「武統派」李毅強制出境　蘇貞昌嗆：驅逐恐怖份子剛好而已

關鍵字：傷害致死罪,桃園,同居

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

已婚男警「壁咚」甜美學妹挨告性騷擾　她怒揭還曾拍臀、搭肩

影／手抖裝的？陳水扁拍影片每秒狂震6.6下：你們雙手懸空伸直試試

北市東湖警休假和朋友聚餐酒駕　遇路檢拒酒測被記大過調職

蘋果西打母公司爆掏空總經理聲押禁見　董事長15萬元交保

李毅：一秒都不想待在台灣　移民署限令出境秒改機票提前離開

男跛腳從高雄大樹走到里港　沿路攔車無人理…警察停下來了

影／糗！女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

每月收6萬包庇德州撲克賭場　金吾獎警察收賄判刑定讞

「廚房神器」戴頭上趴趴走！路人一看傻眼　網狂抓亮點：打開看有沒有飯

驚！車停家中慘遭飛箭射穿引擎蓋　打獵失準網諷：超扯暗殺行動

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

男跛腳從高雄大樹走到里港　沿路攔車無人理…警察停下來了

影／糗！女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

每月收6萬包庇德州撲克賭場　金吾獎警察收賄判刑定讞

「廚房神器」戴頭上趴趴走！路人一看傻眼　網狂抓亮點：打開看有沒有飯

驚！車停家中慘遭飛箭射穿引擎蓋　打獵失準網諷：超扯暗殺行動

女友澡洗太久還欠8萬被她亂棍打死　19歲男一起打拖累父母賠626萬

潭子妙音寺疑遭縱火40尊神像全毀　住持是小虎隊陳志朋爸爸

影／睡夢中聽到巨響...婦人PO文喊：我家有小偷　警電鋸破鐵門卻傻眼

上完健康教育才知被性侵！小2女「他叫我吃、叫我舔」　媽崩潰：為何不說

北市高階警官大搬風！　9分局長、大隊長「聯合布達」

友善通報網再次奏功　查獲汽車旅館6人群聚開毒趴

客廳變垃圾山！哈士奇裝可愛聽訓　笑臉罰站透露「下個目標」

男跛腳從高雄大樹走到里港　沿路攔車無人理…警察停下來了

影／糗！女半夜顫抖PO文家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

直擊／美麗華《復仇者4》漏夜排隊14hr！　媽媽早上才來：夭壽，排這麼長

「英雄」賽事限定！網購狂撒上萬購物金　祭5殺優惠應援挺LOL

過期奶精混其他原料　業者「改包裝再販售」賣出1萬多公斤

過期1年奶精重製「黑心沖泡包」　1.6萬公斤竄市面高雄喝最多

【瑪法達談星】12星座04.10～04.16運勢　天秤、金牛座、處女座、摩羯最旺

影／白沙屯媽祖「粉紅超跑」一個MOVE搖進來　全校「即刻下課」接龍鑽轎底

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

社會熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃..

李毅被找到了　移民署預計今晨7..

陌生電話要求蒙眼ＯＯ！高雄妹試..

男大生跳橋胸椎骨變形　最後訊息..

渣男逼分手砲殺人　女友媽也陪葬

4歲女童被4名同學持棍性侵4個..

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告..

女童遭虐死　媽4人開庭僅關心貓..

狠父熱水狂淋3分鐘　2歲童洗澡..

高雄死亡車禍！巴士車道右切　騎..

臉書貼文遭小偷　攻堅逮「掃地機..

阿伯吼「這是博愛座」　正義哥飆..

文藻正妹變女警　救救學長「菜英..

賊行搶五金行　老闆鐮刀嚇阻

更多熱門

相關新聞

北台最大！4千坪水族館2020年開

位於桃園高鐵站旁的華泰名品城，宣布5／8第三期商場正式開幕，屆時總共有285間品牌進駐，除了高比例的精品2折起吸客之外，另一個亮點非華泰名品城旁的日本八景島水族館莫屬，佔地達4500坪，落成後將是北台灣最大的水族館，此外新光影城也將有足足4層樓規模影廳進駐，全家人跑一趟桃園高鐵站，可以玩上一整天。

祖厝沒了…老農裹「詛咒白布」自殺

追撞2000萬賓利　車禍瞬間曝光了

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

性侵兄弟女友掰她沒尖叫　鄰居打臉

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

快訊／鬆口參選？韓國瑜：明年1/11台灣見

厚片女1年瘦半個自己　把握2原則

NIKE鞋錯標賠償曝光！它靠這點拒絕出貨

聽師父念經8hrs！冷看亡父七孔流血

北台最大！4千坪水族館2020年開

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面