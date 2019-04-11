民進黨總統初選延後　鄭寶清：不延長恐對賴傷害更大

▲民進黨立委鄭寶清。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨10日召開中執會，敲定總統初選民調將延至5月22日立委初選作業完成後，民進黨立委、中執委鄭寶清11日表示，將初選時程延後是為了將傷害降到最低，若不延長恐怕對前行政院長賴清德的傷害更大。

鄭寶清表示，五人協調小組希望爭取更多時間進行協調，這麼做大家都有利，因此大家達成共識無異議通過。至於被視為賴清德子弟兵的立委、中執委林俊憲會中是否反對延後？鄭寶清則說沒有，並強調「昨天沒處理，今天會造成更大傷害」。

而賴清德於中執會後也在臉書強調「堅定立場，參選到底」，以四點聲明表達自己參選到底的決心，下方留言也被網友灌爆說他沒誠信，對此鄭寶清認為，這樣的說法對賴清德來說不公道，不過大家都是為大局著想，為了維護台灣民主自由，犧牲一點短期利益也是值得。

民進黨立委趙天麟也說，總統初選是很重要的事，要用最高度的政治智慧來處理，中執會無異議通過就是希望爭取更多時間來做協調。趙天麟表示，他能夠理解賴清德想要速戰速決，賴院長展現繼續初選的決心，這點大家很敬佩。不過中執會不分派系支持延後是「集體智慧」的展現，現在既然決定延到5月22日之後，就不要再浪費時間，開始討論如何初選。

至於總統初選延後是否會影響立委初選？趙天麟說，應該不會有這問題，因為需要初選的區域立委不多，每位參選人大家也都很自制，現在的共識就是要讓立委初選作業先走，不擔心會有這問題的發生。