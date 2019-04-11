韓國瑜訪美「凌晨4點飯店遇火警」民眾嚇傻　消防隊急搜尋：烏龍一場

▲韓國瑜訪美。（圖／攝影中心攝）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪美國，卻傳出他入住的飯店於當地凌晨4時許發生火警，讓入住的民眾全嚇壞了，趕緊跑到1樓避難，而消防隊獲報後趕往現場搜尋，結果發現原來一切只是誤報，虛驚一場。

事發當時是凌晨4時許，火災警報器突然響起，讓大批民眾都嚇壞了，趕忙跑到1樓，而當時韓國瑜人在3樓的房間，幕僚也相當緊張，所幸最後消防隊證實，這起火警是誤報，僅是烏龍虛驚一場。

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