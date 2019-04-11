不但腫得像豬頭還超痛　不可輕忽的兒童腮腺炎！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「媽媽，我的牙齒跟嘴巴都好痛！」當孩子喊著口內痛的時候，大部分的家長在第一時間，都往蛀牙等牙科疾病猜測，其實，因為孩子無法正確指出疼痛部位，除了牙齒、牙齦問題以外，建議您也可以往耳鼻喉科看看，是不是得了俗稱豬頭皮的「腮腺炎」喔！

「腮腺炎」是通過咳嗽、打噴嚏引起的傳染病，這病毒會導致單側或雙側的腮腺（耳下腺）腫大，不但局部泛紅發熱，而且…超級痛！到底有多痛呢？我得過！成天食慾不振不說，隨時隨地都在痛，痛到連遊戲都不想玩，就算吃最強力的止痛藥下去，晚上睡到一半還是會痛醒，臉頰下緣則是脹到兩倍大，是個非常折磨人的疾病。

兒童腮腺炎的症狀類似感冒，除了剛剛說的耳前到臉部下緣腫脹以外，還會有咳嗽、微燒、頭痛、流鼻涕等狀況，如果沒有即時對症下藥，可能會導致失聰、腦膜炎、小腦動作失調，或造成睪丸炎、卵巢炎等併發症。

該怎麼預防腮腺炎呢？老實說，戴口罩是最能保護自己的方式，不只是上課戴，出入公眾場合也要戴，注意口腔衛生，避免病毒從口內進入，並按照寶寶手冊上面的時程，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗，不過這疫苗並非百分百防禦，約有5%的孩子，不會產生抗體，所以爸媽們仍不能輕忽腮腺炎的威力。

如果孩子經醫師確診，證實得了腮腺炎，大多數醫師會給予抗生素治療，請務必遵循醫師指示，按時用藥，抗生素一定要吃完一個療程，由醫師來決定何時停藥，否則容易產生抗藥性，對孩子的未來將造成極大影響！

像我，小時候家裡沒有正確的用藥觀念，大人常常以為沒症狀，怕小孩吃太多藥，就擅自把藥停了，導致我產生許多抗藥性，現在光是一個上呼吸道發炎，用到保命防線的後線抗生素，還不見得壓得下去，真不曉得未來大病的時候，還能拿什麼藥來醫治。

另外，醫師說得到腮腺炎時，需要大量飲水，所以要特別提醒孩子多喝水，特別注意，由於腮腺炎有傳染力，所以，當孩子生病了，一定要自主在家隔離5日，再去送托或上課，若是服藥後沒有好轉，或出現更嚴重的症狀，就要趕緊回診，免得出現併發症喔！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。