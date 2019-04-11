　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
親子

不但腫得像豬頭還超痛　不可輕忽的兒童腮腺炎！

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「媽媽，我的牙齒跟嘴巴都好痛！」當孩子喊著口內痛的時候，大部分的家長在第一時間，都往蛀牙等牙科疾病猜測，其實，因為孩子無法正確指出疼痛部位，除了牙齒、牙齦問題以外，建議您也可以往耳鼻喉科看看，是不是得了俗稱豬頭皮的「腮腺炎」喔！

「腮腺炎」是通過咳嗽、打噴嚏引起的傳染病，這病毒會導致單側或雙側的腮腺（耳下腺）腫大，不但局部泛紅發熱，而且…超級痛！到底有多痛呢？我得過！成天食慾不振不說，隨時隨地都在痛，痛到連遊戲都不想玩，就算吃最強力的止痛藥下去，晚上睡到一半還是會痛醒，臉頰下緣則是脹到兩倍大，是個非常折磨人的疾病。

兒童腮腺炎的症狀類似感冒，除了剛剛說的耳前到臉部下緣腫脹以外，還會有咳嗽、微燒、頭痛、流鼻涕等狀況，如果沒有即時對症下藥，可能會導致失聰、腦膜炎、小腦動作失調，或造成睪丸炎、卵巢炎等併發症。

該怎麼預防腮腺炎呢？老實說，戴口罩是最能保護自己的方式，不只是上課戴，出入公眾場合也要戴，注意口腔衛生，避免病毒從口內進入，並按照寶寶手冊上面的時程，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗，不過這疫苗並非百分百防禦，約有5%的孩子，不會產生抗體，所以爸媽們仍不能輕忽腮腺炎的威力。

如果孩子經醫師確診，證實得了腮腺炎，大多數醫師會給予抗生素治療，請務必遵循醫師指示，按時用藥，抗生素一定要吃完一個療程，由醫師來決定何時停藥，否則容易產生抗藥性，對孩子的未來將造成極大影響！

像我，小時候家裡沒有正確的用藥觀念，大人常常以為沒症狀，怕小孩吃太多藥，就擅自把藥停了，導致我產生許多抗藥性，現在光是一個上呼吸道發炎，用到保命防線的後線抗生素，還不見得壓得下去，真不曉得未來大病的時候，還能拿什麼藥來醫治。

另外，醫師說得到腮腺炎時，需要大量飲水，所以要特別提醒孩子多喝水，特別注意，由於腮腺炎有傳染力，所以，當孩子生病了，一定要自主在家隔離5日，再去送托或上課，若是服藥後沒有好轉，或出現更嚴重的症狀，就要趕緊回診，免得出現併發症喔！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
小薰認熱戀鄭人碩：公開了！撇當小三…鬆口「正式交往時間點」
鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人
這4大星座「另一半專挑醜的」！長得越普通他們越愛

關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,醫療,抗生素,發燒,感冒,腮腺炎,預防針

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

家暴父狂追親情勒索　綠玫瑰怒：我不是父母的私有物！

3胞媽悲劇～倖存兒送托　她力挺：交給爸爸，會死的！

「不是孩子同意，就可以上傳」　網路安全曬娃4重點

離開後變美！綠玫瑰：別因結果否定曾經，才是愛自己

單親媽求親子相處　崩潰父嗆：他X的就是不想看到妳！

道歉不能流於形式～4招教出富有同理心的孩子！

不但腫得像豬頭還超痛　不可輕忽的兒童腮腺炎！

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

不但腫得像豬頭還超痛　不可輕忽的兒童腮腺炎！

24小時都能吃米其林！「天香樓東坡肉」小7開賣免400元

香港記者追問「一國兩制」　韓國瑜：你看我眼睛　我再說一次

快訊／下榻飯店半夜4點警報響　韓國瑜：哪有這麼巧！這是惡作劇

爆雷王升級！　浩克直接說出「劇本內容」：美國隊長ＯＯ了

快訊／某山下超商找到了！李毅否認出席統促會論壇演講　傻眼「觀光」全泡湯

快訊／士林1少年13樓墜落泳池　送醫無生命跡象...

麥當勞6月底禁用塑膠吸管「新杯曝光」　網舉例酸「還是0分」留言兩極戰翻

史上最大摳棄養貓…胖到沒籠子裝　量完體重收容所志工臉嚇歪

跪求愛迪達推「露腳趾破爛鞋」！　茵聲自薦：找我當設計師

帶著大家進森林！俄羅斯國寶級動畫「瑪莎與熊」創下高收視率

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

親子熱門新聞

寶寶睡覺愛舉小手投降　原因超萌..

人生第一份禮物　寶寶臍帶別急著..

判斷寶寶冷不冷　不是摸小手而是..

LINE想吐！母9字神回氣得他..

大便、雞雞總掛嘴　心理師3法破..

清理「紅海」　爸爸幫忙媽咪待產

懷孕8周沒心跳　母淚：媽很愛你

兒童腮腺炎：腫得像豬頭還超痛

寶寶為何愛盯著媽媽看？原因真萌

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

被酸拍片賣小孩　YouTube..

荔枝吃多會造成小孩猝死？

更多熱門

相關新聞

李偉文／幫孩子尋找生命的歸屬

職業選擇對孩子未來是相當重要的，因此父母必須協助孩子認識不同行業的工作以及所需要的準備與個人條件。若能找到感動自己的人與職業時，那就更棒了！

接受抗生素治療後拉肚子　困難梭菌作怪

耳念珠菌致死率60%　大陸已確診18例

這4招教出富有同理心的孩子！

最高省萬元！政府4大補助領完還能減稅

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

NIKE訂製鞋標錯價變999元

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面