單親媽求親子相處　崩潰父嗆：他X的就是不想看到妳！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

由於自己是單親家庭長大的孩子，一直以來，對於父親當年阻止母親探視我們姊妹，甚至猛在孩子面前指責對方不是，我感到十分不以為然，多年後，當我遇人不淑、也成為單親媽媽之後，一直避免對孩子講到我跟她父親的衝突，就算孩子的爸異常冷漠，不願意探視小孩，或是好不容易來的時候，擺出一付簽到打卡那種高姿態，我總是安撫女兒，爸爸天生就是這樣，他不是故意的！

我在女兒DAHLIA滿1歲那個月，因為對方長期冷漠與不給奶粉錢，眼見小孩都要斷糧了，我卻無法在那邊求生，所以主動搬離他在新竹湖口工業區的住家，回到台北租屋謀職，期待給小孩更健康的童年。

但，我從不阻止對方來看女兒，相反的，我非常積極邀請他來，當時，女兒雖然才1歲出頭，可我帶她出門的時候，發現她特別會去注意其他家庭那「年長男性」的角色，甚至跑去抱別人爸爸的大腿，這讓我非常心酸，不管誰對誰錯，孩子都承受了大人的錯誤，所以我也放下面子，請她爸爸過來相聚。

記得第一次安排見面，因為在湖口時他們就沒什麼互動，所以女兒對爸爸非常陌生，站得離他老遠、不敢靠近，加上對方可能一直沒有當爸爸的自覺，也不會主動跟女兒多玩一會兒，整個尷尬到爆炸，可是我仍期待他們多貼近一點，畢竟孩子是無辜的，需要雙親的愛。

隨著孩子長大，開始會認人了，她知道那就是她的爸爸，期待「爸爸什麼時候來找我？」原本孩子爸爸大概1個月來一次，從去年初開始，拖到平均2、3個月才見一次小孩，他總是說自己身體不好、睡眠驚醒、走路跌倒，不然就是講自己很忙，忙工作、忙兼職，但又不願意多負擔孩子的生活費，對於先前約定的每日一視訊，更是早就拋諸腦後。

中秋連假的某天早上，DAHLIA叫我起床，說：「爸爸不來看我，那我們就自己去找他！」我也很行動派，就把東西收一收，帶女兒坐火車衝去新竹找他。我們到了他家樓下，才打視訊要他下來開門，對方非常驚訝，我以為會看到什麼女朋友之類的窘況，沒想到，一進門，竟然看到….超髒的垃圾屋！

我離開以後，對方似乎就沒有打掃過了，整間都是蟑螂、蜘蛛等小蟲，浴室架上的毛巾不但暗灰且纖維化，一絲一絲的，更別說彷彿生鏽的尿垢了，他自己睡的主臥房，淺粉床單上有一圈一圈咖啡色的暈染，枕頭被大片黑色的黴菌佔據，客廳推滿了空紙箱，茶几上是一座座醬包小山，打開我跟孩子住的小雅房，床單跟枕頭套都沒換，整個時空好像停在4年前我帶孩子走的那一天，一瞬間，我不知道他是媽寶還是放棄人生，還有一股「難道當年他是把我當免費打掃工」的疑問。

他找了個藉口把我們趕走，再過一個禮拜，他罕見主動敲我，說想上台北吃牛舌，我忍不住問他：「你是來吃飯的，還是來看小孩的？」他大剌剌回我：「吃牛舌啊，不然呢？」我心真的很痛，便告訴他，等他想來再來，我們不會再主動逼他來，從此就是幾乎沒連絡的狀況。

去年底，我心律不整、血壓飆高送急診，本想通知他，卻在網路發現，一直在喊窮的他，居然在大陸直播平台斗魚，單月打賞直播主7萬新台幣，每次我跟他要求孩子生活費，他老跟我說「是沒能力養小孩，不是不願意！」他月薪也才4萬台幣，業外收入有這麼高嗎？而且我跟他交往7年，他穿100元鞋子、衣服是國高中時買的，一個精於計算且幾乎沒花費的人，竟然斗內到這種程度？光一個歌唱直播主，他斗內了35萬人民幣啊！

我真的很疑惑，一方面他老說自己身體不好，再加上垃圾屋、瘋狂打賞等事，我很擔心他是不是有狀況不敢講，所以放下了面子，找他主管跟父母，請他們多注意、關照一下，沒想到，可能是中間傳話的誤差吧，孩子的爸居然認為我是在惡意中傷他，把他在公司10年無法升職的事情，全部怪我頭上。

這陣子，DAHLIA因為半年沒連絡，出現了很多奇怪的行為，一開始我以為是生理疾病，還帶女兒去看醫生，經過超音波檢查，女兒確實有非心理因素造成的狀況，我們就這樣吃了3個月的藥，但時好時壞，也說不上來到底怎回事，前幾天，我主動找孩子的爸問候，沒想到女兒聊完視訊後，狀況突然變嚴重，她才跟我說，只要想爸爸，就會出現那樣的動作。

於是，我乾脆再打過去，找對方商量是否定期看小孩？或者，乾脆保持距離？結果孩子的爸爸大爆發，明知道我開擴音跟他說話，竟不顧孩子在旁邊，連續大罵我三字經、嗆我祖宗八代，說「我不來看小孩，就是因為他X的我不想看到妳！」

接下來1小時，他不斷罵我害他10年升不了職，說我加油添醋中傷他，就算我跟他說自己根本沒有恨他，何來報復之有？要整他，我直接去他公司舉牌還快一點，我只是想關心他有沒有狀況，反正，他完全聽不進去，自承問心無愧，用自己理解的那樣狂嗆我。

我試圖保持冷靜，女兒看見媽媽被兇，還一直想阻止爸爸說話，「爸爸，你好好講話，不要兇媽媽好不好！」對方不肯停止，繼續說「都是你媽錯！」女兒卻沒有畏懼，想繼續幫媽媽討公道，我知道當時自己的態度會影響孩子的未來，所以我冷靜對女兒說：「爸爸媽媽在吵架，這是我們大人的事情，妳不要發表意見！」1小時過去，掛上電話的我，彷彿被掏空了。

DAHLIA趴在我身邊，突然伸出手抱住我，心疼地說：「媽媽，妳沒有做錯事，妳是找錯爸爸，我原諒妳好嗎？妳不要難過！妳不要靠近他，如果他罵妳啊，不要理他！」交往7年，糾纏12年，不管有什麼誤解、不高興，我一個人帶著孩子，不該連基本尊重都不給，在孩子面前問候我祖宗八代，我邊震驚回想那些有如刀劍的詞彙，邊跟孩子說：「還好我生下了妳，妳心疼媽媽對不對？」DA點點頭。

一段關係結束，尤其是在有孩子的情況下，難免還有許多事情會牽扯在一起，雖然我不在孩子面前說對方的不是，但，說真的，你很難要求另一方，也有相同的自重與自律，那種不懂給予昔日伴侶基本尊重的人，唯一在乎的，只有他自己吧！他們永遠不懂，這對孩子來說，是多麼深刻且暴力的手段。

如果你跟我一樣，碰到了這種「把所有錯都推給他人」的對象，別像我過去這麼傻，還想撮合孩子與他的感情，雖然有血緣關係，但要看清他只是一個不定時炸彈而已，現在，我得從那些言語暴力重新振作起來，正式揮別那種可怕的負能量。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。