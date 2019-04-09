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親子

道歉不能流於形式～4招教出富有同理心的孩子！

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（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

您有沒有碰過，孩子對於遊戲與玩笑尺度，拿捏得不好的情況呢？如果孩子一時被玩樂沖昏頭，做了踰矩的動作，您會當下糾正，還是摸一摸鼻子，算了呢？

昨晚，我抱著DAHLIA玩反應遊戲，她將雙手舉起，當喊1、2、3，我會迅速把手放在她的雙手間，她得馬上夾住才算勝利，藉此訓練她的眼力跟敏捷度，沒想到玩了幾回，DAHLIA似乎有些失心瘋，眼看自己拍不到媽媽的手，乾脆一不做，二不休，雙手直接撲向我臉，換言之，我被她狠狠打了兩巴掌。

我們都知道，孩子玩瘋的時候，很容易超過分寸，此時父母應該做的，不是安慰自己「他還只是個孩子」，而是立刻停止遊戲，進行處理，否則孩子不曉得事情嚴重性，很容易再用同樣的方式對待其他人。

我用嚴肅且認真的口氣告訴DAHLIA：「妳做錯了，就算是在玩，也不能這樣打人！」DAHLIA癟著嘴、一臉不情願，不肯看我眼睛，也不打算道歉。我說，「媽媽知道妳不是故意的，但妳確實打得太大力，而且媽媽是不是說過，不管怎樣，絕對要保護自己的臉，不能讓人家碰臉，也不能打別人的臉！」

頭低下來的瞬間，DAHLIA哭了，哭得一付媽媽欺負她的樣子，但我知道，她是倔強，知道自己錯了，卻好於面子、不肯承認自己的錯誤，於是我換個氣氛，學她哭泣的樣子，把她的內心話演出來。

「啊～我不是故意打媽媽的，我不小心玩瘋了亂打，雖然是我錯，但要講對不起好難為情啊！」我轉過頭去，用媽媽的語氣，冷不防問DAHLIA：「是不是這樣？」小DA邊哭邊笑，回「對！我知道自己做錯了，但我不想說對不起。」面對這倔強的孩子，我說：「那等妳想說對不起的時候，再來找我吧！」

約莫10分鐘後，DAHLIA默默靠近我，「媽媽，我有件事情想說又不想說。」我故作輕鬆：「好，等妳想說再來吧！」可是這小妞又回：「可是我覺得現在要說。」那妳就說啊（崩潰貌）然後，這孩子就梨花帶淚地跟媽媽道歉了！

道歉，是一種發自內心的同理，不該只是禮貌或表面形式，與其拉著孩子趕緊道歉，不如當下好好分析來龍去脈，啟發孩子的換位思考與自省能力，再給他一段時間冷靜，此時的歉意才會是真實且富有教育意義的！

如果今天對象換成外人，必須馬上道歉的情況下，也得先把所有動作停下來，向孩子快速且專心敘述來龍去脈，告知對方的痛點，領著孩子道歉並關心自己造成的傷害，而不是草草丟一句「對不起」，就可以去除罪惡感與不當行為了。

我常說，小小的舉動會累積大大的能量，不管是良善還是霸道，小善小惡都會在不知不覺中聚集起來，影響我們的生活與發展，所以，若從教育上，我們能教好自己的孩子，一點一滴擴散到整個公園、整個社區、整個城市，那我們周遭的環境氛圍就會不一樣。

下次碰到孩子做錯事，別忘了「當下停止」、「分析來龍去脈」、「給孩子同理時間」、「等待反省後的道歉」喔！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子活動,身教

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