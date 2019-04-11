　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

罕見剖腹產疤痕處子宮外孕　微創手術緊急摘除保「生」機

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲吳小姐發生罕見剖腹產疤痕處子宮外孕情形，圖中紅圈處為剖腹產疤痕處著床之胚胎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲吳小姐發生罕見剖腹產疤痕處子宮外孕情形，圖中紅圈處為剖腹產疤痕處著床之胚胎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗一名25歲吳姓婦女，曾有3次剖腹產經驗，這次因早期懷孕到醫院就醫，醫師檢查赫然發現一個懷孕約6週多的胚胎，竟然著床在先前剖腹生產的疤痕位置，而且已經發育到有心跳，若不盡早處理恐有子宮破裂的危險。在病人還無法決定接受手術前，醫師先在門診幫她注射讓胚胎萎縮的化學治療藥物（MTX），但仍無法阻止胚胎繼續發育，所幸後來經腹腔鏡微創手術成功摘除子宮外孕組織，保住她的子宮與生育能力。

大千綜合醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺指出，剖腹產疤痕處子宮外孕，是指曾有剖腹產史的婦女，在以前剖腹手術切開子宮肌肉層部位的疤痕處有妊娠囊的植入。這種罕見的剖腹產疤痕處子宮外孕，若未能早期發現，成長的胚胎很快就會撐開剖腹產疤痕，導致子宮破裂大出血，通常需要摘除子宮來止血，嚴重時甚至會因失血過多而導致死亡。

請繼續往下閱讀...

▲苗栗大千醫院以微創手術處理，術後檢查剖腹產疤痕(紅圈處)已恢復。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗大千醫院以微創手術處理，術後檢查剖腹產疤痕（紅圈處）已恢復。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林敬旺表示，吳小姐因為先前的三次剖腹產導致骨盆腔嚴重的沾粘，子宮及膀胱幾乎整個黏在腹壁上，在經過小心分離沾黏後，劃開了剖腹產疤痕，成功摘除子宮外孕組織，再將剖腹產疤痕處縫合及使用防沾黏材料來預防再次沾黏，不僅保住了她的子宮與生育能力，也因微創手術傷口小、復原快，手術後兩天病人即康復出院，一星期後回診的超音波發現原先的剖腹產疤痕已幾乎癒合。

林敬旺說，子宮外孕是指胚胎在子宮腔以外的地方著床及發育，最常見部位是在「輸卵管」約占97%，其他3%則發生在子宮角、卵巢、腹腔、子宮頸等其他部位。而剖腹產疤痕處子宮外孕則相當罕見，甚至很多婦產科醫師都沒有遇過。近年來隨著剖腹產率的上升，剖腹產疤痕處子宮外孕也有上升的趨勢，對曾經有剖腹產史的孕婦一定要注意，請醫師確定胚胎是否在子宮內正常位置懷孕，如果有疑問一定要盡早轉診到有經驗的醫院來確診及處置。

ET快訊
男友家浴室出現莫名長髮！她偷擺「體重計」揭發心碎事實
普悠瑪董家近況曝光…最慘新娘崩潰「身體摔地上」　看到東西猛吃
民調／ETtoday APP使用滿意度調查　抽全家百元卡

關鍵字：大千醫院,剖腹產,子宮外孕

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

簡單又好吃！韓國瑜讚波士頓早餐　僑胞辦第一場大型晚宴：演唱會規格

合照換補胎！「女超人」許淑華修車遇支持者　車行老闆：補一洞送一洞喔！

女壘國手培訓得標旅行社他開的！中華奧會副主席涉貪20萬交保

法拉利哥與白車駕駛當街格鬥　路人觀戰「X！開法拉利較秋」

新台幣闖禍！20黑衣人狠砸3車狂扁2人　8嫌到案供稱「主嫌揪團」

8+9闖紅燈秒被撞飛！圍觀情侶狂錄影　刺耳尖叫猛嗆路人：都不幫忙喔

10歲童制止「踹狗男」遭掐脖逼下跪　父心痛：兒常和黑狗玩

他好奇「自動停車」實用嗎　老司機推爆「快、狠、準」：比多數人停得好

罕見剖腹產疤痕處子宮外孕　微創手術緊急摘除保「生」機

知名「嬰兒搖床」致32死　美國小兒科學會籲：立即下架

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

他好奇「自動停車」實用嗎　老司機推爆「快、狠、準」：比多數人停得好

罕見剖腹產疤痕處子宮外孕　微創手術緊急摘除保「生」機

知名「嬰兒搖床」致32死　美國小兒科學會籲：立即下架

1萬6瑞典玻璃杯正夯！他淘寶買超俗山寨款...帥狐狸變「阿嬤養的棕熊」

公投連署擬要附身分證影本！黃士修轟變相鼓勵偽造文書

超市選鮮奶！初鹿包裝「綑2枚10元」她看呆　另一款更猛…現折30網暴動

立委怒轟10億訂票APP爛爆！　台鐵：只花1080萬「不是以億計算」

要青年當「人蔘」 謝震武：充實專業「囊中之錐」遲早被挖掘

國中會考倒數36天！　考生准考證明天寄發…印錯快提更正

懷孕6個月！房間冷氣壞她憂「夏天熱爆」急裝　公公不准：會動到胎神

快訊／蘋果西打母公司爆「掏空疑雲」　董事長遭檢察官約談

清晨盃11日紅館開打　中華羽協今年起攜手全民羽協共同主辦

省話一哥蕭敬騰進化　陶晶瑩當來賓嚇到：自己快被幹掉

疑用親友戶頭轉帳數百萬洗錢　內政部高官又涉收賄遭搜索　

JHBL／八強17日紅館開戰　UA打造豪華「冠軍禮盒」

新加坡海關1周查獲25.6噸穿山甲鱗片　至少21000隻遇害

日職／王柏融首局錯失得點圈　二壘滾地球出局

這！就是美女／陽光甜笑洋溢幸福味道　女皇77美腿征服鐵王座

中美第十輪經貿磋商在即？　陸商務部：保持密切溝通

PS4 無線控制器全新色「高山綠」、PSN更名下週登場

駕駛囂張點菸...下秒加油站員工 「滅火器狂噴」霸氣舉動網全讚翻

生活熱門新聞

快儲水！台中12日晚上10點起..

老公月薪4萬　幼稚園學費18...

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一..

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

人類史上第一張「黑洞照片」曝光

樂高玩具開賣「瞬間秒殺」網急炸

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵..

24歲月光族上兵問要不要續簽　..

超商店員喊「欸699」　她無言..

中華郵政、全家合推「便利包店到..

解開現代日天皇每年拿多少零用錢

3F雙屍命案！他到現場「腐臭味..

最新預報「各地降雨時間點」出爐

超市選鮮奶！初鹿包裝「現折20..

更多熱門

相關新聞

地方媽媽剖腹產後2hr…病床戰男友

英國一名4個孩子的母親哈吉(Deborah Hodge)日前登上節目，自爆每次剛生完小孩都會很快就和伴侶發生性關係，「作為一個女性，不論懷孕與否，我都對自己的外型感到自在。我享受性愛，其實在前3胎生完2個禮拜後，我就已經恢復正常性生活了。」而在第4個小孩升上小學以後，她也決定要出發尋找下一段戀情了。

神經內分泌癌不易查覺　易成為誤診

腹腔鏡手術　挽救懷孕14週母子

男嬰肚子腫脹！醫剖開嚇傻…

堅持自然產？8危急狀況「一定要剖腹」

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

NIKE訂製鞋標錯價變999元

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

小雲寶寶露胸道歉！泳衣雪白8字型擠炸

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面