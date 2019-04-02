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地方媽媽剖腹產後2小時…病床上「狂戰鮮肉男友」　自爆：生4次都這樣

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▲懷孕,產後憂鬱,超音波。（圖／視覺中國提供）

▲哈吉(Deborah Hodge)說，意外懷上的第4個小孩愛蜜莉亞（Amelia）是「令人開心的驚喜」。（圖／視覺中國提供）

國際中心／綜合報導

英國一名4個孩子的母親哈吉(Deborah Hodge)日前登上節目，自爆每次剛生完小孩都會很快就和伴侶發生性關係，「作為一個女性，不論懷孕與否，我都對自己的外型感到自在。我享受性愛，其實在前3胎生完2個禮拜後，我就已經恢復正常性生活了。」而在第4個小孩升上小學以後，她也決定要出發尋找下一段戀情了。

綜合外媒報導，現年44歲的哈吉目前居住在倫敦，她在節目上透露與小她15歲的男友在產後做出的瘋狂事蹟。2013年7月25日，39歲的哈吉剛剖腹產完第4胎，當剛出生的孩子愛蜜莉亞（Amelia）躺在嬰兒保溫箱時，哈吉和24歲的男友正在床上相依偎，「在我意識到之前，我們就已經開始上床了。」

▲性愛，性感，男女，床戰，床上，做愛，約炮。（圖／pixabay）

▲哈吉剖腹產後2小時，就在病床上和鮮肉男友「瘋狂拍掌」。（圖／pixabay）

「我們兩人之間無比的親密，我並不覺得自己性感，但當下我真的感到自己很特別」，哈吉說，不過因為局部麻醉還沒完全退掉，加上過程太快了，「我其實沒有太多感覺，也不會覺得不舒服，但這的確是非常特別的體驗。」

哈吉透露，因為當時已經39歲了，根本沒想過會在懷孕，所以愛蜜莉亞是個令人開心的驚喜。她稱呼自己的小男朋友為「伴侶」（partner），2人在她產後平均每周發生性關係3到4次，但沒幾個月就分手了；現在愛蜜莉亞已經要升上小學，自己也準備好要專心尋覓下個對象。

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關鍵字：英國,倫敦,剖腹產

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