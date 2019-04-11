只接受供養的日本天皇　一年拿多少零用錢和生活費曝光

▲日本明仁天皇即將退位，也掀起關於皇室的各種討論。（圖／達志影像／美聯社）

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第二戰世界大戰後，新的國家憲法正式實施，昭和天皇與皇室的身分定位都大大改變，由萬民崇拜的「現御神」變為守護和平的國家象徵。也因為是國家的象徵，日本政府在獲得美國默許的情況下，仍然讓天皇與皇室出席、參加官方活動。為此，他們的活動經費自然成為國家開支之一，並按照《皇室經濟法》管理，這筆經費就是「皇室費」，也即是天皇家族的「零花錢」和「生活費」。

日本史學者胡煒權指出，具體而言「皇室費」還可以分為「宮廷費」、「內廷費」和「皇族費」三大種類。「宮廷費」是天皇與皇室參加官方活動時的費用，如國宴和地方訪問等。「內廷費」與「皇族費」名義上屬於私人用途，如支付負責天皇飲食的廚師工資、私人性質旅行等。總之，「內廷費」是天皇家族，即天皇、皇后、皇子、公主的生活開支，但是按照每個成員來設預算，而不是以家族為單位。至於「皇族費」則是核心家族以外，仍然有皇族身分的天皇親族，如弟妹、叔叔的私人費用，也是按人計算的。

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另外，除了天皇與皇室直接使用的「皇室費」外，其實還有兩項相關的支出，一個是「皇家執事」宮內廳的各種支出，即「宮內廳費」；另一個則是「皇宮警察本部費」，「皇宮警察本部」的支出，那是專門負責保護天皇與皇室的警視廳特別分局，在天皇出巡等場合中，負責保安。

「皇室費」的來源主要來自國家稅收，而且由宮內廳全權負責和管理。雖然宮內廳會向日本國民，即國家納稅人公開「皇室費」的金額和用途，但國民無法過問是否合理。同時天皇與皇室成員也不用交稅，不用支付各種國民保險。天皇與皇室變相擁有特權，只接受供養，而不用負擔。這也是為什麼戰後到現在，有部分團體質疑天皇與皇室的生活費是公器私用，所以他們仍是「特權階級」。

那麼，天皇的「皇室費」是多少錢呢？宮廷費的預算是按照每年的日本政府收入，和前一年對下一年的活動計畫來決定。據宮內廳的數字，二○一八年度宮廷費為九十一億七千一百四十五萬日元，皇族費是三千零五十萬日元，內廷費則是三億二千四百萬日元。三種「皇室費」的金額每年都在增加，例如與二○○三年相比，增加了近三十億。除了物價指數和不定期的臨時支出增加外，天皇與皇室的活動比從前更頻繁，在公眾場合的曝光率越來越高，意味著天皇與皇室比以前更積極參與公益、國家活動。

★本圖、文經時報出版授權，摘錄自胡煒權（日本國立一橋大學博士）《解開天皇祕密的70個問題第一部+第二部套書》一書

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