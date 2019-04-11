女子「高燒、脖子發紅」確認是麻疹　白雲機場：今年首例

▲廣州白雲機場是大陸旅客運輸量的前三名。（圖／記者季相儒攝）



大陸中心／綜合報導

廣州海關10日發出通報稱，白雲國際機場確診痲疹病毒，該名女性患者從緬甸出發，經過香港轉機再抵達白雲機場。據了解，這是大陸海關總署發布「防止麻疹疫情傳入中國」的警示通報以來，第一次在海關檢驗出帶有輸入性痲疹病毒的旅客。

廣州海關隸屬的白雲機場海關在「緬甸經香港往廣州」入境航班中發現一名發熱旅客，「體溫檢測通道發出警報，顯示一名女性旅客體溫達到38度」。海關人員表示，該名旅客臉上、脖子浮出紅色斑丘疹、喉嚨與扁桃腺充血腫大，「立刻對他進行採樣檢驗」，檢測後確認是麻疹病毒核酸陽性。

麻疹是由麻疹病毒引起的傳染性疾病，被大陸歸類為乙類傳染病，主要透過呼吸道、飛沫傳染，感染者通常在發疹前後4天具有強烈傳染性。

▼除了前往疫區的旅客，在機場的工作人員也屬於高危險群。（圖／記者季相儒攝）



廣州海關提醒，近期有出遊計畫的旅客可向海關及國際旅行衛生保健中心諮詢、進入海關總署網站查詢疫情訊息，並在出國前接種疫苗。

除大陸以外，香港也曾傳出疫情。香港衛生防護中心3月26日表示，截至當天下午4時，共出現25起麻疹個案；其中8人在機場工作，分別擔任保全與店舖銷售員、海關人員、機艙服務員與行李處理員等，不排除出現「社區小型爆發」的可能。

香港衛生防護中心發言人說明，麻疹的潛伏期可長達7日至21日，而沒有麻疹免疫力的感染者可能在潛伏期就出現相關症狀。對此，香港衛生防護中心發言人建議，接觸者若發現潛伏期內出現發燒、皮膚起紅疹、咳嗽、流鼻水與眼紅等症狀，應戴上外科口罩，立即停止上班或上學，並避開人多的地方、避免與不具免疫力的人接觸。