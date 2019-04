接疫苗or罰1000美元！紐約市長抗麻疹祭大絕　宣布進入緊急狀態

國際中心/綜合報導

紐約市爆發近30年以來最嚴重的麻疹疫情,對此,市長白思豪(Bill de Blasio)於當地時間9日發布公共衛生緊急命令,強制緊急狀態區內的居民接種麻疹疫苗,否則將處以1千美元的罰鍰(約新台幣3萬元)。但此項命令發布後,引發部分民眾反彈。

We cannot allow measles to make a comeback in New York City. This is a dangerous disease and we need to stop it here and now.



Get. Your. Kids. Vaccinated: https://t.co/ZOPW8rxxXE pic.twitter.com/1H12kGTzkW