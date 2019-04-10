接疫苗or罰1000美元！紐約市長抗麻疹祭大絕　宣布進入緊急狀態

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紐約市爆發近30年以來最嚴重的麻疹疫情，對此，市長白思豪（Bill de Blasio）於當地時間9日發布公共衛生緊急命令，強制緊急狀態區內的居民接種麻疹疫苗，否則將處以1千美元的罰鍰（約新台幣3萬元）。但此項命令發布後，引發部分民眾反彈。

We cannot allow measles to make a comeback in New York City. This is a dangerous disease and we need to stop it here and now.



Get. Your. Kids. Vaccinated: https://t.co/ZOPW8rxxXE pic.twitter.com/1H12kGTzkW — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 9, 2019

根據ABC News報導，自2018年10月爆發疫情以來，紐約市已發現285起病例，面臨自1991年以來最大的麻疹疫情，其中病人大多來自布魯克林區內的威廉斯堡（Williamsburg）和自治市公園（Borough Park）地區，居民大多是由正猶太教人口組成，疫苗接種率往往較低。

▼ 白思豪9日發布公衛緊急命令時，一名猶太教婦女路過葉史瓦大學（Yeshiva school）校車旁。葉史瓦大學是當地一所私立猶太教大學（圖／路透）

白思豪在威廉斯堡召開記者會時表示，未接種疫苗的威廉斯堡居民，包括6個月以上 的嬰兒，都應該在48小時內施打麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗（MMR），否則將處以1000美元的罰款。對於部分猶太社區質疑疫苗的安全性，白思豪則回應，疫苗安全和有效，而且能經過時間檢驗。

白思豪表示，相較於2017年只發生2起病例，「我們現在手上的情況非常危險，不能讓這種危險的疾病重現紐約市，現在必須阻止它。而且只要大家都乖乖地配合，沒有人需要付罰款」。

衛生官員包伯特（Oxiris Barbot）也直言，「這次爆發主要是由一群反疫苗人士（anti-vaxxers）推動的」，他們認為接種疫苗相當危險，一直散播基於假科學的「危險假消息」，但市府和社區內的大多數人，「仍一直在努力保護他們的孩子和有風險的人」。

然而，對於政府祭出的強制命令，引起部分支持接種疫苗在內的人士反彈。威廉斯堡居民巴瑞爾（Aron Braver）認為，「雖然很多人得麻疹不是一件好事，但我認為疫苗也不是一個好東西」，每個人應該可以做出自己想要的選擇才對。

事實上，紐約市府早在去年12月發布緊急命令，禁止特定地區未接種疫苗的學生，至極端正統猶太教學校上課，但成效不彰，部分學校仍違反命令。對此，白思豪9日也警告，市府往後將嚴懲不遵守規定的學校，甚至是勒令暫時停課。

▼ 白思豪9日宣布公共衛生緊急命令。（圖／路透）