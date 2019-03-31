麻疹入侵國泰城！26歲OL呈陽性反應　懷孕員工計畫集體請假

▲患病的女員工辦公座位已經被封鎖。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

香港近期麻疹肆虐，昨（30）日再新增1宗個案，至今已累計33宗個案。據悉，最新患病的是一位26歲的國泰辦公室女職員，她於國泰城5樓工作，負責接聽客戶投訴電話，病毒很可能已經從機場蔓延至辦公室。國泰航空趕緊封鎖女職員的辦工位置做清潔工作，近日也允許空服員執勤時戴上口罩。

綜合港媒報導，衛生署衛生防護中心表示，一名在國泰城工作的26歲女子，本（3）月25日開始發燒，並於28日開始出疹，當日便往瑪嘉烈醫院急診室就醫並入院接受治療。經測試後，病人證實對麻疹病毒呈陽性反應，目前狀況穩定。女病患表示，曾接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有出國。

根據資料顯示，病人潛伏期內經常到香港國際機場吃午餐，沒有接觸麻疹病人，她的父親曾出現發燒及咳嗽，現已痊瘉，其他接觸者至今沒有出現病徵。

▼國泰城為國泰航空的總部。（圖／翻攝自Google Map）

國泰空中服務員工會主席胡綺薇表示，得知有懷孕後勤員工正計畫明（4/1）日集體請病假，擔心繼續工作會影響胎兒健康，但未有預計實際參與人數。「工會也寄信給國泰航空，要求明日前答覆能否安排懷孕員工在家中工作，或提供有薪病假。」

至於國泰近日開始容許員工值勤時佩戴口罩，胡綺薇認為做法「遲到好過無到」。國泰航空表示，已安排工作人員徹底清潔同事工作的樓層、升降機及公共地方，建議同事上班前檢查體溫，並核實接種疫苗的狀況，呼籲若身體不適，應立即就醫及留在家中休息。

發言人也說，了解在確診同事附近工作的懷孕同事的憂慮，建議懷孕同事如對其免疫狀況或潛在風險有任何疑問，應立即諮詢醫生並遵循他們的建議，公司也正針對工作安排與相關同事聯繫。