超狂蛇醫阿嬤...徒手抓2m眼鏡蛇「繞手臂閒晃」　被咬逾50次沒事

▲泰國一名老婦徒手抓蛇，在街上亂走。（圖／翻攝自臉書／วรวุฒิ เชิงไกรยัง）

記者錢玉紘／綜合報導

泰國春蓬府路上日前出現一名老婦人，徒手抓著長達2公尺的眼鏡蛇，整條蛇的身體還纏繞在她的脖子和手臂上，她神情恍惚在大街上晃，讓路人看了都傻眼。據傳這名婦人在當地被稱為「妮蛇醫」，被蛇咬超過50次，但都沒有中毒或不適的症狀。

有網友在臉書上直播這名婦人在街上遊盪的過程，只見她神情恍惚，似乎也搞不清楚自己在哪裡，但肩上掛著一條又粗又長的眼鏡蛇，相當嚇人。路人見狀雖然不敢靠近，但還是靠著一根樹枝，小心翼翼的送婦人平安回家，到家之後，婦人把眼鏡蛇隨手往門口一扔，眼鏡蛇立馬被鄉民們打死。



老婦人在當地被稱為「妮蛇醫」，據傳專門幫人治療過敏、鼻竇炎、燙傷以及毒蛇咬傷等疾病，甚至不少外地人會慕名而來。「妮蛇醫」表示，當天她看到巨大的眼鏡蛇之後，直接一把抓住，但接下來身體便失去知覺，意識不清，等到回過神來才發現自己已經在橡膠園內的家裡了。

而類似這樣「徒手抓蛇」的案例已經在他身上發生超過55次，其中有25條眼鏡蛇，被咬的次數也超過50次，但是「妮蛇醫」都奇蹟般地存活下來，並且也沒有中毒跡象，也沒有送醫診斷過。且「妮蛇醫」並非「秘醫」，她擁有當地政府核發的泰國傳統醫學與替代醫學醫療證明。

因此，村民們似乎也很習慣「妮蛇醫」突然抓著蛇遊蕩在大街上的景象，一名村民表示，雖然他們看到的時候會覺得害怕，但多半還是會指引神智不清的老婦人回家。