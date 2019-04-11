妙齡女地鐵戰狂婦！「摺疊傘」狂敲頭　大媽不敵咒罵：妳嫁不出去

▲女子和大媽在武漢地鐵4號線上打架。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

湖北一名年輕女子在武漢上地鐵，進了車廂後想要坐下，卻被一名焦急的大媽推開。由於大媽一旁的位子上放著一袋袋子，裡面有熱湯，大媽堅持不把袋子拿到腿上放，便和女子吵起來，2人立刻上演地鐵全武行，直到女子在下一站下車後，大媽還繼續怒罵，「鄉村來的女孩一點素質都沒有，妳嫁都嫁不出去。」

綜合陸媒報導，事發時間是4月9日晚上的下班時間，當時車上的座位幾乎都被坐滿了，已有不少人站在走道與門邊。女子在湖北武漢地鐵4號線上車，看到大媽旁邊的位子有一袋袋子，仍然想要一屁股坐下去。

▼2人原本只是對峙，後來大媽先動手，直到女子下車後，大媽還在咒罵對方。（圖／翻攝自梨視頻）

大媽擔心熱湯要被坐壞了，趕緊一把推開對方，「地鐵座位本來就坐6個人，妳一屁股就要坐下，把我的湯都要坐壞了。」女子回說，「妳可以把湯放在腿上啊，妳剛剛為什麼不說？」

結果2人越吵越不理智，大媽在女子的質問之下直接嗆出「妳坐了去死」，被對方反嗆「妳怎麼不去死」後，便氣得出腳踢女子的小腿，爆發全武行。女子的攻勢猛烈，加上高度優勢，拿起摺疊傘就不斷往大媽的頭打，中間還被其他乘客試圖拉開。

等到女子在下一站下車後，大媽還對著正在關起來的車門咒罵，「鄉裡來的孩子，一點素質都沒有」、「敗壞社會風氣」、「妳嫁都嫁不出去。」