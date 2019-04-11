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花8元「鈔票疊成山+美女叫床」　客製網站滿足炫富需求

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▲▼裝B,炫富,裝逼。（圖／翻攝自炫富網站官方）

▲除了豪車與現金外，該商家還提供「美女影片」。（圖／翻攝自炫富網站官方）

大陸中心／綜合報導

許多人喜愛在社交媒體上進行曬豪車、現金等等的炫富行為，但這些都是真的嗎？大陸購物網站上能找到許多「滿足需求」的購物訂單，只要8元（人民幣，以下同）就能與大捆現金、知名旅遊景點合照。此外，店家的官方網站上，更有「美女叫起床」的影片。

某專業炫富商店的網站上表示，產品分為P.S.照與真實拍攝兩類，價格會有差距，而「寶馬、保時捷、奔馳、賓利、法拉利、勞斯萊斯」等各種服務，價格都落在10元到100元之間；至於大捆鈔票、豪車訂單與錄音嵌入影片等服務，最高只需要25元。

▼花小錢即可與美女駕駛及法拉利敞篷跑車拍照。（圖／翻攝自炫富網站官方）

▲▼裝B,炫富,。（圖／翻攝自炫富網站官方）

店家會向有購買意願的消費者說明，購物網站上的影片僅是「冰山一角」，真正大量又專業的影片有專門的官方網站負責。到了「官方網站」後，消費者能夠發現，除了豪車、現金以外，還能夠錄製美食、美景、豪宅、提款畫面，甚至是「美女叫起床」影片。此外，店家還有「加盟專線」，聲稱只要1部手機、繳納2000元以下的學費，就可以加入該行業。

▲▼裝B,炫富,。（圖／翻攝自炫富網站官方）

▲▼花小錢可以錄製開啟「藍寶堅尼」、美女睡旁邊的影片與豪車購買訂單。（圖／炫富網站官方）

▲▼裝B,炫富,裝逼。（圖／炫富網站官方）

網友看完後紛紛表示佩服，「淘寶珍的是啥都有賣」、「這種名場面，厲害了，哈哈哈哈」、「能做到開店真是厲害」、「天啊！請你刪了！大家都知道了！我不要面子的嗎？」但也有網友持中立態度，「佩服！不過不屬於你的，終究不屬於你」、「#朋友圈炫富真相#只有想不到，沒有做不到」、「有錢人都低調，沒錢的才炫富。」

▼網站可訂製「辦公室數鈔票」的影片。（圖／炫富網站官方）

▲▼裝B,炫富,裝逼。（圖／炫富網站官方）

ET快訊
撞2000萬賓利！他認了「我在滑手機」代價破百萬

關鍵字：炫富,裝B,裝逼,藍寶堅尼,炫富淘寶網站

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