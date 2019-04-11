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新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲HMD Global 在台灣首發 Nokia X71，主打三鏡頭主相機與點睛全螢幕設計。

手機對你來說是什麼？講電話、滑臉書、傳訊息、追夯劇、拍美照、聽音樂，怎麼感覺加在手機上面的功能越來越多了。而手機廠商回應這些需求，也相對推出功能越加強大的款式，而且售價越來越親民，就連過去被視為性能普普的萬元等級平價機，現在也有令人驚豔的好表現！

HMD Global 這次在台灣首發了 Nokia 首款「點睛全螢幕」手機 Nokia X71，不到 1 .2萬元售價，給了全螢幕設計、4800 萬畫素相機、Zeiss 認證鏡頭、大電量電池、大容量以及流暢的運算效能，經過ETtoday實測，光是拍照效果與全螢幕表現，就讓人感覺 Nokia 今年又要讓人嚇到吃手手！

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲X71 這次搭載了 6.39 吋的「點睛全螢幕」，讓手機正面幾乎沒有其他妨礙物。

Nokia X71 這次搭載了 6.39 吋的「點睛全螢幕」，採用 19.3：9 的螢幕比例，透過螢幕開孔的設計將前相機鏡頭與螢幕合為一體，也讓 Nokia X71 的螢幕屏占比達到 93%，在看影片的時候能夠有更無邊際的感受。另外Nokia X71 搭載的 PureDisplay 螢幕顯示技術，除了能夠讓使用者在室內或室外陽光直射下，都有好的顏色呈現，也具有 96% 的廣色域覆蓋。

nokia X71_2 。（圖／記者廖明慧攝）

▲PureDisplay 螢幕顯示技術提供看影片時有大爽度。

Nokia X71 特殊的三主鏡頭設計，更是讓目前手機最注重的拍照功能更加強悍，除了一貫經由 Zeiss 認證的鏡頭組件外，這次的三鏡頭裡，還有一顆 4800 萬畫素、光圈 F1.8 的主鏡頭，以及800 萬畫素、120 度視角的超廣角鏡頭作為拍照搭配。以 4800 萬模式進行拍攝，就連照片中大樓外牆的磁磚顆粒，都能清楚辨別，相當厲害。

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲X71 搭載了經過 Zeiss 認證的三鏡頭相機模組。

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲用 4800 萬畫素拍攝大樓，細節描寫力相當驚人。

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲放大中央部位，大樓外牆的細節一清二楚。

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲120度視角的超廣角鏡頭，在拍攝景物時相當方便。

nokia X71_2 。（圖／記者廖明慧攝）

▲連台北101 這樣大型建物，超廣角鏡頭的Nokia X71 也能輕鬆拍下。

nokia X71_2 。（圖／記者廖明慧攝）

nokia X71_2 。（圖／記者廖明慧攝）

▲以Nokia X71的4800 萬畫素主鏡頭拍攝景物，樹葉的細節非常清晰。（上：拍攝原圖、下：中央裁切部分）

另外這次 Nokia X71 也搭載了 500 萬畫素的景深鏡頭，輔助人像或是景深模式拍攝，實測表現不僅可以在近距離下進行景深模擬拍攝美食，在人像中的散景表現也相當自然，搭配內建的「美膚」功能，怎麼拍怎麼夢幻。

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲Nokia X71 提供了即時散景功能，不僅可以近距離使用，而且運算速度相當快。

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲開啟即時散景拍攝點心，可以更凸顯食物的重點，畫面更為可口。

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲美膚功能搭配即時散景模式，怎麼拍怎麼夢幻。

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲美膚功能也能用在自拍鏡頭上，拍出零缺點的自拍照。

至於在夜景拍攝時，Nokia X71 在亮部輪廓的表現相當立體搶眼，手持的穩定度表現也不錯，基本上只要不故意晃動，都可以拍出不錯的清晰照片。不過值得注意的是，Nokia X71 在夜景拍攝時，測光比較容易偏亮，照片在暗部的雜訊比較高，建議拍攝時調低一點曝光值，才會得到比較滿意的照片。而 Nokia X71 這次也提供了專業（手動）模式，可以讓使用者自行決定白平衡（顏色走向）、曝光時間、感光度、對焦點等，不過可惜的是，在專業介面裡並不會模擬實際拍出來的樣子，在拍攝長時間曝光時，可能要多試拍幾張來決定拍攝參數。

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲Nokia X71 的夜景拍攝在亮部輪廓部分相當銳利。

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲但是測光部分容易偏亮，建議拍攝時調低一點曝光值，雜訊表現會比較好。

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲Nokia X71 也提供了讓使用者自行決定拍攝參數的專業模式。

除了相機外，X71 也在規格上給得相當豐富，包括 3500mAh 大電量電池、指紋辨識、18W 快速充電、 4G+4G 雙卡雙待等等，就連儲存空間與記憶體，都給上了 6GB／128GB 這樣的大容量等級，搭配高通 S660 處理器，這樣的規格對一支 1 萬 2000 元不到的手機來說，真的很佛心。ETToday也透過跑分軟體進行實測，受限於處理器等級，X71 在軟體上的跑分並不高，不過整體運作流程仍算順暢。

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲Nokia X71 在 Antutu 跑分軟體上顯示的硬體規格。

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲ Nokia X71 在 Antutu 跑分軟體上的跑分成績。

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲Nokia X71 在 3DMark 跑分軟體上顯示的顯示表現成績。

Nokia Nokia X71 將會推出日蝕黑單一顏色，單機建議售價11,990 元，現已開賣，在Nokia 手機線上商城、momo 購物網、PChome 24h 購物、Yahoo 奇摩購物中心、各大經銷商同步開賣。即日起訂購 Nokia X71 即贈好康超值禮(含耳機及透明保護殼)，並同步推出「Nokia X71 Premium Care」活動，凡於4月30日前購買 Nokia X71 且於5月31日前於活動網站完成登錄，加碼享180天延長保固。

►Nokia X71產品資訊：http://smarturl.it/NokiaX71ET
► Nokia手機線上商城：https://goo.gl/vR7WWy
► Nokia X71經銷商：http://smarturl.it/NokiaX71RT
► momo購物網：http://smarturl.it/NokiaX71MOET
► Pchome 24h購物：http://smarturl.it/NokiaX71PCET
► Yahoo 購物中心：http://smarturl.it/NokiaX71YAET
► Nokia X71延保活動登錄：https://goo.gl/9sQa35

新機視角！Nokia X71實測開箱　玩轉視界無極限（圖／資料照）

▲Nokia X71 已於4月10日開賣。

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關鍵字：開箱,nokia,Nokia X71

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