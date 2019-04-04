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Fitbit Versa Lite動手玩：價格不到6,000元的健身好夥伴

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▲▼Fitbit Versa Lite。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Fitbit Versa Lite動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Fitbit近期在台灣一口氣推出了四款新品Fitbit Versa Lite、Fitbit Inspire HR、Fitbit Inspire，以及Fitbit Ace 2；而本次記者實測的是Fitbit Versa Lite手錶產品，此款產品為先前的Fitbit Versa的「青春版」，不僅在錶帶的顏色選擇上更加鮮艷、亮麗，就連錶面的顏色都會呼應錶帶色彩而作出。

根據首圖顯示，Versa Lite的盒內容物有手錶本身、使用說明書，以及充電夾等，且若是要使用Fitbit產品，就必須要在手機當中先行下載Fitbit App，如此一來才能幫你儲存、分析每日的生理數據。

Versa Lite的充電器為夾式，在使用之前必須先將兩側輕壓開，並將手錶後方、充電夾上的金屬充電點對接，再放開充電夾的兩側，確定機身都有被包覆在充電器內後即可開始充電。充電器本身的收納也相當方便，在每次使用完畢後，只要將充電線捲起並將USB接口卡在線與線的中間即可，不僅收納方便、且若是要出門旅遊也可方便收入包包中，不讓線材亂捲在一起。

▲▼Fitbit Versa Lite。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Fitbit Versa Lite。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Fitbit Versa Lite。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Fitbit Versa Lite。（圖／記者邱倢芯攝）

機身配置容易上手　功能性卻不簡單
Versa Lite相對於先前的Versa手錶是較簡易的版本，也因此Versa手錶機身擁有三顆按鍵，到了Lite版本後就縮減成一顆，作為開關螢幕或是長按叫出訊息通知管理之用，其餘的操作都要回歸到錶面來作業。

▲▼Fitbit Versa Lite。（圖／記者邱倢芯攝）

除此之外，Versa Lite版本也少了樓層攀爬數、追蹤游泳圈數、儲存及播放音樂、螢幕鍛鍊指導，以及感應式付款等功能，作為一個主打「青春」的版本，Versa Lite少了儲存及播放音樂功能可能會對於部分年輕族群來說較為可惜。

▼Fitbit Versa系列手錶比較。（圖／翻攝自Fitbit官網）

▲▼Fitbit Versa Lite。（圖／記者邱倢芯攝）

不過根據官方資料顯示，Versa Lite也集結了Versa版本核心的健身與科技功能，包括了長時間坐臥後的走動提醒、24小時PurePulse的心率監測、睡眠階段監測、超過15種運動模式（如即時顯示跑步、自行車、瑜伽等統計資料）、手機訊息提醒（僅提供手機來電、簡訊等通知，Line訊息並不會通知），以及相對血氧含量（SpO2）。

▲▼Fitbit Versa Lite。（圖／記者邱倢芯攝）

有許多使用者不喜歡配戴智慧手錶的原因在於，大多都會認為這一類產品的電池續航力不佳，像是Apple Watch可能每一至兩天就得充一次電，不過根據記者的實測，Versa Lite的待機時間可長達四天，中間還包含了上健身房開啟運動模式等，因此在使用上絕對可更滿足現在消費者的電力需求。

智慧型手錶該選哪款好？

▲▼Fitbit Versa Lite。（圖／記者邱倢芯攝）
不過，許多人應該相當好奇，若是想要購買智慧型手錶來記錄生理、運動數據，究竟要選擇入門款的Fitbit Versa Lite手錶，還是較高階的Apple Watch呢？

在購買前，你可能要先思考清楚自己最想要的功能是什麼；由於Fitbit主打的項目是將使用者健康數據做為優先考慮，因此Fitbit產品相較於Apple Watch可能設計感上會有一定的差距。且同時Apple Watch兼具了通話、簡易訊息回覆、Apple Pay、音樂播放等功能，這些都是Versa Lite手錶所欠缺的。

不過Apple Watch的多功能也同時反映在產品價格上（12,900元起），若是你希望擁有更高的手錶續航力，且同時又不需要Apple Watch複雜的功能性，那麼Fitbit的5,990元的價格，可能就會非常適合列入你的購物車清單當中。

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關鍵字：Fitbit,Versa Lite,動手玩,健身,開箱

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