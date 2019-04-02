密集恐懼症注意！　Nokia五鏡頭9 PureView在台亮相

▲Nokia 9 PureView（右）在台亮相。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

HMD Global今（2）日舉辦了Nokia X71上市記者會，且極具話題性的五鏡頭手機Nokia 9 PureView也同時在台亮相。Nokia 9 PureView已於今年的世界通訊大會（MWC）上曝光，不過對於台灣消費者來說仍屬新鮮。

根據HMD Global官方釋出的資訊顯示，Nokia 9 PureView配備5.99吋QHD+pOled 2K解析度螢幕，顯示比例18:9，手機正面與背面都包覆了大猩猩第五代康寧玻璃，並採用6000系列鋁合金中框。該款手機處理器搭載了高通S845晶片。

Nokia 9 PureView整支手機最大的特色就是5鏡頭拍攝模組，其中透過3組1,200萬畫素黑白鏡頭（F/1.8）、搭配2組1,200萬畫素彩色鏡頭RGB，達成相機等級的人像景深、全景風景拍攝等效果，且五鏡頭的配置方式，將使得該款手機在低光源環境底下依然能夠拍出清晰的照片。而在前鏡頭的配置上，則是2,000萬畫素Sony IMX476四合一大畫素鏡頭。

9 PureView支援快速充電功能，且隨盒也附上18W符合QC 3.0標準的充電器；此外，此款手機亦支援Qi無線充電標準。

Nokia 9 PureView的電池容量為3,320mAh，支援螢幕下指紋辨識功能；此款手機顏色選擇僅有午夜藍一個顏色，且只有提供6GB、128GB版本在歐洲的售價為699美元，折合台幣近2.2萬元。

不過可惜的是，Nokia 9 PureView在台灣暫無發售資訊，不過HMD Global官方表示，預計在今年內在台灣上市，但是價格上目前仍未定；對於五鏡頭手機有興趣的消費者，可能還得再等一等了。