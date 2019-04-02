Nokia X71正式登台　首款「點睛」全螢幕手機、售價不到12,000元

▲Nokia X71將於4/10正式發售。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

HMD Global今（2）日在台灣推出了Nokia首款「點睛」（螢幕打洞）全螢幕手機Nokia X71，其搭載了6.30吋螢幕，且透過點睛的設計方式，螢幕占比達93%，單機建議售價11,990元。

▼X71是Nokia首款點睛全螢幕手機。（圖／記者邱倢芯攝）

HMD Global指出，X71新機具備4,800萬畫素的蔡司3鏡頭，同時搭載了120度超廣角鏡頭，可輕鬆拍出廣闊的高解析度照片，且配合超高感光技術，讓手機在低光源的環境下依然可呈現驚艷的夜拍效果。

▼X71具備蔡司3鏡頭，在低光源的環境下依然可呈現驚艷的夜拍效果。（圖／記者邱倢芯攝）

X71的4,800萬畫素高解析且高感光主鏡頭，配備了6P F/1.8大光圈和最大達1.6 μm感光元件，以四合一技術來提升四倍的進光亮，讓使用者在一般的日常生活拍照過程中不只可捕捉影像清晰無瑕的畫面外，在低光源環境下，亦可有清楚明亮的照片成像。

而800萬畫素的120度超廣角鏡頭，可讓你一次將浩瀚美景盡收眼底；而500萬畫素的景深鏡頭，可讓你依個人喜好，自由運用散景虛化功能，打造出細緻的景深效果。

Nokia X71處理器搭載了高通S660，配備了3,500mAh續航力，並擁有6GB RAM/128GB ROM的容量，使用者若覺得容量仍不敷使用，Nokia X71亦支援最高256GB MicroSD容量擴充。

X71手機將於4/10早上十點開始，在Nokia手機線上商城、momo購物網、PChime 24h、Yahoo奇摩購物中心，以及各大經銷商開放訂購。