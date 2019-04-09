聶德權歡迎高雄來粵港澳大灣區「你贏我贏　把餅做大」

▲粵港澳大灣區的重要城市濱海新區。（圖／記者蔡浩祥攝）



大陸中心／綜合報導

香港特區政府政制及內地事務局局長聶德權8日建議，粵港澳大灣區的發展重點在「流通」，無論在人員、貨物還是資金上的流通，內部9大城市發展側重點皆不同，民眾可依照「大家有利」的方向進行靈活運用，所以高雄可以進行對接，讓彼此「你贏我贏，把餅做大」。

聶德權8日在香港特區政府接受「台灣媒體粵港澳大灣區聯合採訪團」的採訪。期間台媒邀請聶德權就「香港融入粵港澳大灣區」的過程，為高雄分享經驗，並說明「台灣如何抓住大灣區的發展機遇」。

他提及，香港經濟產業發展空間狹窄，但融入大灣區後，提供文化、藝術與體育方面的新機遇，給香港的年輕人「更廣闊的空間」，供其自由選擇未來的發展方向。

聶德權認為，粵港澳大灣區推動發展的過程中，由國務院副總理韓正領導小組，而組內成員包括中央相關部委、廣東省領導與港澳特首，小組能進行政策統籌、突破與創新的「定案」，可以說是「天時地利人和」俱全。

▼粵港澳大灣區的貨運碼頭。（圖／CFP）



聶德權說明，高雄市長韓國瑜日前到訪香港，為兩地城市交流合作打下良好基礎，「希望未來在經濟領域上能與高雄市展開進一步合作。」

他提到，大灣區的發展注重在流通，包括了人員、貨物、資金的流通，其次是經濟產業的發展，「因為地方只有發展好經濟，才能吸引人才、培養人才、留住人才。」

▼韓國瑜訪香港，期間搶下24.7億元的訂單。（圖／記者吳奕靖攝）



聶德權強調，整個大灣區的終極目標是成為「吸引人才的地方」，要留住人才，就需要具備完善的配套服務與優良的環境，從而吸引人才來工作，「環境指營商環境、房屋、空氣、教育、醫療等方面」。

他說，以香港為例，特區政府除培養本地人才外，還會推動計畫吸引外地優秀人才來香港，「比如歡迎他們來讀書，畢業後，給他們留出充足的時間找工作。」

聶德權表示，粵港澳大灣區規畫綱要啟用後，現行任務之一就是邀請不同行業、不同領域的人士就「行業發展」提出建議，並透過政府協調政策，促進大灣區各城市分別成長。

聶德權說，粵港澳大灣區內，有兩種制度、三個獨立關稅區，「有很多可以發揮的優勢」；大灣區內有9大城市共7000萬人口，且每個城市發展側重不同面向，市場非常大，「針對灣區這些優勢，台灣也可以加以利用，給予民眾更大的發展空間。」

聶德權最後說明，香港歡迎不同的人才與朋友來發展；粵港澳大灣區的發展主要還是在訊息的流通與交換，了解發展情況後，按照大家有利的方向進行，「你贏我贏，把餅做大」。

▼粵港澳大灣區。（圖／CFP）

