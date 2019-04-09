　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

聶德權歡迎高雄來粵港澳大灣區「你贏我贏　把餅做大」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲濱海新區是粵港澳大灣區的重要組成。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲粵港澳大灣區的重要城市濱海新區。（圖／記者蔡浩祥攝）

大陸中心／綜合報導

香港特區政府政制及內地事務局局長聶德權8日建議，粵港澳大灣區的發展重點在「流通」，無論在人員、貨物還是資金上的流通，內部9大城市發展側重點皆不同，民眾可依照「大家有利」的方向進行靈活運用，所以高雄可以進行對接，讓彼此「你贏我贏，把餅做大」。

聶德權8日在香港特區政府接受「台灣媒體粵港澳大灣區聯合採訪團」的採訪。期間台媒邀請聶德權就「香港融入粵港澳大灣區」的過程，為高雄分享經驗，並說明「台灣如何抓住大灣區的發展機遇」。

他提及，香港經濟產業發展空間狹窄，但融入大灣區後，提供文化、藝術與體育方面的新機遇，給香港的年輕人「更廣闊的空間」，供其自由選擇未來的發展方向。

聶德權認為，粵港澳大灣區推動發展的過程中，由國務院副總理韓正領導小組，而組內成員包括中央相關部委、廣東省領導與港澳特首，小組能進行政策統籌、突破與創新的「定案」，可以說是「天時地利人和」俱全。

▼粵港澳大灣區的貨運碼頭。（圖／CFP）

▲▼粵港澳大灣區。（圖／CFP）

聶德權說明，高雄市長韓國瑜日前到訪香港，為兩地城市交流合作打下良好基礎，「希望未來在經濟領域上能與高雄市展開進一步合作。」

他提到，大灣區的發展注重在流通，包括了人員、貨物、資金的流通，其次是經濟產業的發展，「因為地方只有發展好經濟，才能吸引人才、培養人才、留住人才。」

▼韓國瑜訪香港，期間搶下24.7億元的訂單。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼韓國瑜22日至香港，下午將進行農產品推介會暨簽約儀式。（圖／記者黃吳奕靖攝）

聶德權強調，整個大灣區的終極目標是成為「吸引人才的地方」，要留住人才，就需要具備完善的配套服務與優良的環境，從而吸引人才來工作，「環境指營商環境、房屋、空氣、教育、醫療等方面」。

他說，以香港為例，特區政府除培養本地人才外，還會推動計畫吸引外地優秀人才來香港，「比如歡迎他們來讀書，畢業後，給他們留出充足的時間找工作。」

聶德權表示，粵港澳大灣區規畫綱要啟用後，現行任務之一就是邀請不同行業、不同領域的人士就「行業發展」提出建議，並透過政府協調政策，促進大灣區各城市分別成長。

聶德權說，粵港澳大灣區內，有兩種制度、三個獨立關稅區，「有很多可以發揮的優勢」；大灣區內有9大城市共7000萬人口，且每個城市發展側重不同面向，市場非常大，「針對灣區這些優勢，台灣也可以加以利用，給予民眾更大的發展空間。」

聶德權最後說明，香港歡迎不同的人才與朋友來發展；粵港澳大灣區的發展主要還是在訊息的流通與交換，了解發展情況後，按照大家有利的方向進行，「你贏我贏，把餅做大」。

▼粵港澳大灣區。（圖／CFP）

▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）

ET快訊
雪莉喝醉「沒穿內衣」開直播！手撫雙胸嗆：討厭視線OO
保母餵吃「蘋果泥」！9月大男嬰突暴哭「昏迷猝死」
女嬰下體「每月抽出1張濕巾」狂飄惡臭！竟是護士忘記取出

關鍵字：粵港澳大灣區,政制及內地事務局,韓國瑜,濱海灣,大灣區,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「巨筷」滑稽夾漢堡遭轟辱華　漢堡王速度刪除並道歉

暴雨襲來…花瓣升空炫出「櫻花龍捲風」　粉色浪漫驚豔網：庫洛魔法使！

安徽大客車側翻5人喪命！疑載滿「去體育考試」高中生

中海福陸承建海洋油氣平台完工裝船　每年可供氣26億立方公尺

這種宣傳手法母湯！濟南取締「喝酒人才培訓中心」

高溫30降到14度！南京暴雨白天變黑夜　網淚：何方道友渡劫？

千人排IKEA買地毯！「Off-White限量款」轉手秒賺5萬

聶德權歡迎高雄來粵港澳大灣區「你贏我贏　把餅做大」

武漢男大生墜樓亡！遺書曝遭導師辱罵「你的話給了我死的理由」

抵達比利時　李克強：推動中歐投資協議取得「實質性進展」

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

小宇.孫盛希太甜！蕭敬騰：會不會有可能...　Matzka讓王嘉爾大讚「 我的榜樣」

「巨筷」滑稽夾漢堡遭轟辱華　漢堡王速度刪除並道歉

暴雨襲來…花瓣升空炫出「櫻花龍捲風」　粉色浪漫驚豔網：庫洛魔法使！

安徽大客車側翻5人喪命！疑載滿「去體育考試」高中生

中海福陸承建海洋油氣平台完工裝船　每年可供氣26億立方公尺

這種宣傳手法母湯！濟南取締「喝酒人才培訓中心」

高溫30降到14度！南京暴雨白天變黑夜　網淚：何方道友渡劫？

千人排IKEA買地毯！「Off-White限量款」轉手秒賺5萬

聶德權歡迎高雄來粵港澳大灣區「你贏我贏　把餅做大」

武漢男大生墜樓亡！遺書曝遭導師辱罵「你的話給了我死的理由」

抵達比利時　李克強：推動中歐投資協議取得「實質性進展」

小兒子出櫃參加同志遊行　「閃電俠」韋德暖心貼文被讚爆

日職／球吻中斷先發　陽岱鋼9日重返先發戰中日龍

受球團辱憤而離去無緣「終身紅雀人」　普侯斯不後悔轉隊

澳洲神秘沙漠「有自己的時區」！　旅客霧煞煞當地人卻說習慣了

小孩腸胃道鬧「便」扭？　專家教你如何對症下藥

街車仿賽復古4重機齊登台！KAWASAKI預購再送騎士背包

超巨大SNOOPY抱枕這裡買　讓史努比跟查理布朗陪你懶懶宅在家

快訊／卓榮泰：遵照黨內初選規則　尋求彈性與可能

莊智淵跨界合作任高雄觀光代言人　先在球桌上尬韓國瑜

宿舍定時斷電女大生「忘了關吹風機」　火燒書桌賠1萬元

好天氣帶柴柴游泳短腿空中滑　比基尼妹PO網狂歪樓：狗呢？

大陸熱門新聞

千人排IKEA　Off-Whi..

肉肉女半裸試衣！警立刻派出催淚..

電蚊拍驚見密集綠卵！他秒露「啪..

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶..

床的世界、和成研發長照產品登陸

神秘上市公司員工免打卡 營收翻..

和妻爭奪監護權　他砸死自己2子

新髮型太醜！藍衣男怒剃「設計師..

清明節想爸爸！他挖開墳墓與屍骨..

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

邵子平被除籍　陸委會回應了！

耳機掉診所！她「5年後來找」不..

29元30年被扣光　大爺淚：利..

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發..

更多熱門

相關新聞

「大陸買粉專」扯韓國瑜　網踢爆幕後藏鏡人

ID「ken4645」在PTT爆卦指出，最近許多粉專管理員都收到美女假帳號私訊購買粉專，原先以為是騙人的，沒想到竟真的收到錢，且據金流來源竟是「南農中心」；但該說法遭到執行長否認，並且提告。後來ID「a5378623」網友反蒐證質疑「ken4645」根本是帶風向，再度引發網友論戰。

國民黨代表連署4月全代會徵召韓國瑜　黨中央回應了

韓國瑜換鞋PK桌球國手　莊智淵評「不錯」

葉元之：支持韓國瑜，不用傷害朱立倫

若韓國瑜選總統　陳其邁拒選市長：我不會吃碗內看碗外

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」無碼全播

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網淚崩

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身亡

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

今天就要退休了...郵局員工被發現倒臥客廳亡

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面