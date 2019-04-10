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「運動i臺灣竹市i運動開跑」　市民揪團樂活運動

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▲108年竹市i運動系列活動正式啟動。（圖／新竹市政府提供）

▲108年竹市i運動系列活動正式啟動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「運動i臺灣 竹市i運動」記者會10日於幸福廣場舉辦，在市府職工運動健身班的「泰國恰恰」熱舞中揭開序幕，宣告108年竹市i運動系列活動正式啟動，活動包含運動體驗營、觀賞性休閒運動、常態性運動班，讓市民能透過「揪團」愛運動，養成市民有規律運動的習慣，讓健康更輕盈，打造新竹市的健康與活力。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，「運動i台灣」為教育部六年期計畫，今年進入第四年，延續全民運動的熱情，和市府合作，共投入1,404萬，舉辦59項各類體育活動，涵蓋「國民體育日、銀髮族樂活運動、推廣女性參與運動、水域樂活運動、單車樂活運動、身心障礙者樂活運動、推動體育運動志工、巡迴運動指導團及運動熱區」等9大面向，邀請不同領域的朋友「用運動愛上新竹市」，加入全民運動的行列。

教育處指出，今年「運動i臺灣，竹市i運動」活動，眾所期盼的「巡迴運動指導團」強勢回歸，為了能夠讓運動普及到各個需要運動的群體上，今年，只要您揪團人數達到20人以上，並有合宜的場地，「巡迴運動指導團」將會免費把專業的運動師資配送到府，提供紓壓有氧、阻力有氧等運動。

另外，運動熱區的「跑質、跑量、跑健康」則有為跑友專屬設計的跑步課程，歡迎有興趣的市民朋友能夠一同上網搜尋「新竹市政府國民運動資訊網」或「i運動資訊平台」網站，本年度各項活動詳細活動報名資訊皆在網站上公告。

新竹市長林智堅表示，市府近幾年積極推動健康樂活的環境，除已啟用的新科、竹光國民運動中心外，市府投入了3,075萬經費整修新竹市立體育場，推動新竹市立棒球場整建，並積極爭取香山休閒運動館的設立；在學校體育方面，也投入1.35億元，陸續完成23所學校、29座操場、球場的整建工程。另，新竹左岸10公里綠帶，業已完成4座壘球場、1座棒球場、1座木球場、1座多功能休閒草坪、1座滑板公園等多功能性的運動設施，營造一個健康的運動城市。

「讓所有的族群都能夠接觸運動。」長期參與運動i臺灣的社團法人新竹市智障福利協進會陳俊光專員指出，身心障礙的朋友平常並不容易接觸到運動項目，而在運動i臺灣-身心障礙者系列活動中，藉由各個相關的身心障礙社團的籌畫，可以符合身心障礙者的需求，讓身障者能夠參加滾球、踢踏舞、單車、網球、籃球運動營及游泳樂活營等活動，並且讓陪伴者可以一同參與，真正達到運動平權的目的。

「明日的力氣，來自今日的運動。」新竹市體育會舉重委員會總幹事陳嘉昕，連續幾年帶領職工運動健身班，每一位參與的成員，在下班後盡情揮灑熱情，以健強的身心，迎接明日的挑戰；而以青草湖為據點的新興運動項目-SUP立式划槳，則是運動i臺灣系列活動最受歡迎的活動之一，每一年只要一開始報名，馬上就滿額，在青草湖畔掀起立式划槳熱潮。

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關鍵字：新竹市教育處

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