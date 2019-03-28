綠帽夫直擊「他爽偷吃人妻」　垃圾桶噁翻出黏稠衛生紙團

▲陳男偷情還辯只有打手槍。示意圖與本案無關。（圖／記者李鍾泉攝）



地方中心／台南報導

台南一名陳姓男子與人妻小芳（化名）搞出婚外情，某日2人甜蜜依偎前往汽車旅館，不料被小芳丈夫直擊、尾隨在後；經員警陪同下，小芳丈夫在垃圾桶找到滿是精液的衛生紙團。台南地院審理後，認定紙團就是偷情鐵證，依相姦罪判陳男、小芳各4個月有期徒刑，如易科罰金12萬元，全案可上訴。

判決書指出，陳男2017年11月26日載著小芳到汽車旅館開房間，直到中午時分才結束離開，全然不知小芳丈夫就跟在後頭。小芳丈夫不甘被戴綠帽，立即聯絡警方到汽旅蒐證，並在垃圾桶中找到一團黏黏的衛生紙，經化驗上面沾滿陳男的精斑DNA，次要是小芳的體液DNA。

陳男到庭後辯稱，當時先去上廁所，背對著小芳自慰完，接著隨手拿了她剛剛擦眼淚、鼻水的衛生紙，沒有多想擦掉手上的精液，就把衛生紙揉成一團，因此在之後化驗才會擁有2個人的DNA，但不代表2人有幹什麼。

法官審理後認為，陳男自慰完應可直接抽取廁所的衛生紙，為何要跑到外面，這樣不符合常理，因此不採信，依相姦罪判陳男、小芳各4個月有期徒刑，如易科罰金12萬元，全案可上訴。

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