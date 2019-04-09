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北市議會委員會名單出爐！民進黨攻工程爭議案　時力先守護性平

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▲▼ 柯文哲出席台北市議會就職典禮、議長副議長就職典禮 。（圖／記者周書羽攝）

▲台北市議會議長副議長就職典禮 。（資料照／記者周書羽攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議會9日開議，進行各委員會抽籤及召委選舉，民進黨集中在工務委員會以及警政衛生委員會，將會監督大巨蛋、雙子星等工程案，擁有人數優勢的國民黨則平均分佈各委員會，而僅有三席的時代力量，在教育委員會就佈了兩席，要守護性平教育。

民進黨北市議員僅有19席，在工務委員會就有8席，警政衛生委員會則是7席，財政委員會佔4席，民政、教育及交通3委員會沒有民進黨籍議員加入。

民進黨議員、黨團總召張茂楠指出，由於雙子星、北藝、北流、環南市場等都在興建中，他們對這些工程非常重視，公宅問題也是他們注意的焦點，因此選擇到工務委員會進行監督。至於警政衛生委員會，他說，對於智慧型犯罪、救災安全等許多議題都要非常謹慎監督，因此決定集中在兩個委員會。

國民黨團則沒有特別的策略，開放讓29位議員到各個委員會，國民黨議員、黨團副主委李芳儒表示，「我們一併尊重黨籍議員的第一志願，這個結果也很平均。」李芳儒說，事先不曉得民進黨會主攻警政衛生與工務委員會，而最後民進黨有2個委員會席次過半數，國民黨拿下教育、交通、財經3個委員會，親民問政聯盟也有1個民政委員會，「是非常平均的分配」。

教育委員會除有8位國民黨議員，2位時代力量議員林穎孟、黃郁芬，另外有無黨籍的邱威傑。時代力量議員、黨團總召林穎孟表示，本來希望時代力量議員三個人在不同委員會，但是擔憂性平議題可能會在這個會期會處理到，加上和黃郁芬兩人也有先有關心文化的議題，因此決定將教育委員會作為第一志願。

針對性別議題，林穎孟表示，「顯然保守勢力蓄勢待發」，保守勢力會有繼續遊說市議員的狀況，他們與國民黨相比之下人力懸殊，「感覺不妙」，擔心未來與國民黨議員意見不同，也會考慮向國民黨的年輕一輩、理念相近的議員動之以情，但也擔心他們背負黨的壓力，這部分策略都還在思考，「希望可以守護性平教育，不被保守勢力影響」。

各委員會完整名單：

民政委員會
李慶元（無）、黃珊珊（親）、陳政忠（無）、徐立信（無）、林國成（親）、苗博雅（社）、王浩（國）、葉林傳（國）、侯漢廷（新）

財政建設委員會 
林世宗（民）、林瑞圖（無）、楊靜宇（無）、羅智強（國）、李傅中武（國）、王世堅（民）、周威佑（民）王閔生（民）、陳炳甫（國）、陳義洲（國）、鍾沛君（國）

教育委員會
王鴻薇（國）、李芳儒（國）、李明賢（國）、應曉薇（國）、秦慧珠（國）、吳世正（國）、李柏毅（國）、耿葳（國）、黃郁芬（時）、林穎孟（時）、邱威傑（無）

交通委員會
陳錦祥（國）、戴錫欽（國）、汪志冰（國）、徐弘庭（國）、鍾小平（國）、郭昭巖（國）、徐巧芯（國）、林亮君（時）、潘懷宗（新）、陳建銘（無）

警政衛生委員會
高嘉瑜（民）、吳志剛（國）、陳重文（國）、陳怡君（民）、江志銘（民）、游淑慧（國）、許家蓓（民）、張斯綱（國）、簡舒培（民）、阮昭雄（民）、許淑華（民）

工務委員會
陳慈慧（民）、陳永德（國）、洪健益（民）、梁文傑（民）、吳沛憶（民）、闕枚莎（國）、劉耀仁（民）、張茂楠（民）、王欣儀（國）、李建昌（民）、鍾佩玲（民）

法規委員會
黃珊珊（親）、李傅中武（國）、秦慧珠（國）、汪志冰（國）、簡舒培（民）、梁文傑（民）、王浩（國）、周威佑（民）、闕枚莎（國）

程序委員會
陳錦祥（國）、葉林傳（國）、李慶元（無）、楊靜宇（無）、耿葳（國）、徐巧芯（國）、高嘉瑜（民）、吳沛憶（民）

紀律委員會
徐立信（無）、陳義洲（國）、李柏毅（國）、潘懷宗（新）、許家蓓（民）、陳慈慧（民）、陳永德（國）

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關鍵字：議會,台北市

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