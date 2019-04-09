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F-35「起飛30分鐘就消失」…日自衛隊證實可能墜海　海空急奔搜救

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▲▼日本三澤基地,日本航空自衛隊,F-35,F35（圖／CFP）

▲部署在三澤基地的日本航空自衛隊F-35戰機。（資料照／CFP）

記者王致凱／綜合外電報導

日本航空自衛隊1架最新銳F-35A匿蹤戰鬥機，9日晚間在青森縣外海夜航訓練時從雷達螢幕上消失，可能已經墜落太平洋。自衛隊表示，機上1名飛官目前仍下落不明，已緊急派出飛機和船艦搜索中。

根據日本放送協會（NHK）報導，該架飛機隸屬於航空自衛隊三澤基地，由1名40歲左右少校飛官駕駛，於當地時間晚間7時（台灣時間晚間6時）從基地起飛，與另外3架同型僚機共同進行飛行訓練。

當地時間晚間7時27分（台灣時間6時27分），戰機起飛約半個小時後，飛機訊號突然從雷達上消失，最後位置在青森縣三澤市東方135公里的太平洋上空，而無線電呼叫也沒有獲得回應。航空自衛隊表示，事發前沒有出現任何異常情況，從雷達情況判斷戰機可能已經墜海，但詳細情況仍有待確認。

目前，航空自衛隊已出動搜索救難飛機，與海上自衛隊的偵察機和護衛艦共同前往事發海域搜索中。另外，八戶海上保安部晚間9時（台灣時間晚間8時）也出動2艘巡邏艦前往該海域協尋，預計將在午夜時抵達。

報導指出，F-35閃電II式戰鬥機（F-35 Lightning II）是美國等9個國家共同研發的最先進戰鬥機，具備雷達匿蹤能力。日本航空自衛隊自去年1月起正式將此機型裝備部隊，目前在青森縣三澤基地駐有13架同型機。

F-35依照性能不同，又分為A型、B型和C型3種不同型號，此次疑似墜海的戰機為採用傳統起降的A型。F-35B型為美國海軍陸戰隊採用型號，具備垂直、短場起降能力；F-35C則為航空母艦搭載的艦載型。

日本防衛省計畫引進105架F-35A和42架F-35B，根據防衛省1月份公布的價格，每架F-35A戰機的價格為116億日圓（約新台幣32億元）。

這已經不是F-35戰機首次發生意外。去年9月，美國南卡羅來納州也有1架F-35B戰鬥機於訓練時墜毀，為該型戰機量產以來首次墜毀事故。

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