傳美方不滿與陸經貿談判結果　陸慷：望相互尊重平等

▲美國總統川普與中國大陸副總理劉鶴。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

中美貿易第9輪談判落幕，傳出華府對中國大陸方面所作出的貿易承諾並不滿足，對此大陸外交部發言人陸慷9日表示，就他所掌握的情況，現在中美雙方這一輪磋商確實取得了新的實質性進展，雙方也都表現出了願意按照中美元首2018年12月1日在阿根廷會晤中達成的共識，盡快完成磋商的積極意願。

中美經貿第9輪談判6日結束，由大陸國務院副總理劉鶴，與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）共同主持。

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▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

《北京青年報》指出，大陸外交部發言人陸慷9日於例行記者會上，針對相關提問回應，就中方而言，「我們還是希望雙方能夠按照兩國元首的共識，在相互尊重、平等互利的基礎上，妥善地解決雙方的關切，達成一個雙方都能滿意的結果。在這過程中，可能不同的方面不時會有這樣那樣的聲音出來，具體的情況建議你向主管部門瞭解。」

《環球時報》社評稱，第9輪中美經貿高級別磋商期間，萊特海澤、梅努欽等人到美國貿易代表辦公室外的台階下迎接劉鶴一行人，這是非同尋常的老朋友式的迎接；在白宮會見時，川普還讓劉鶴從以往坐在對面的位置改為坐到身旁，這些或許是談了9輪才有的工作氣氛，而氣氛可不是虛的。