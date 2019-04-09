從戰士到戰區副參謀長　陳道祥任解放軍駐香港部隊司令

▲陳道祥少將任解放軍駐香港部隊司令員。（圖／翻攝自《觀察者網》）

記者馬叔安／綜合報導

中共中央軍委主席習近平近日簽署命令，任命南部戰區副參謀長陳道祥少將為駐香港部隊司令員，南部戰區司令員袁譽柏海軍中將8日到駐香港部隊宣佈了命令。陳道祥從基層戰士做起，歷任排長、師長和集團軍參謀長等職。他表示，對香港社會踐行「一國兩制」取得的成績充滿敬意。

《新華社》指出，陳道祥少將表示，在原廣州軍區、南部戰區任職期間，他深切認識到香港在「一國兩制」偉大方針中的重要地位和作用，時常關註香港發展大局，對香港社會踐行「一國兩制」取得的成績充滿敬意。

▲解放軍駐港部隊女兵接受習近平檢閱。（圖／翻攝自新華網）

此次履新後，他將與政治委員蔡永中少將一道，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習主席強軍思想，帶領部隊聚焦練兵備戰，履行好基本法、駐軍法賦予的防務職責，堅決維護國家的主權、統一、領土完整和香港的安全，守護香港繁榮穩定。他同時衷心感謝特區政府和市民對駐軍工作的支持。

▲駐港部隊開放石崗軍營、新圍軍營，吸引2.2萬人參觀。（圖／CFP）

陳道祥於1962年出生，安徽宣城人，歷任解放軍戰士、排長、參謀、股長、副處長、處長、副部長、師長、集團軍參謀長、原廣州軍區副參謀長、南部戰區副參謀長。

解放軍駐港部隊全稱為中國人民解放軍駐香港特別行政區部隊，由陸軍、海軍、空軍部隊組成，是一支三軍合成部隊，下轄一個陸軍步兵旅、一個海軍艦艇大隊、一個空軍航空團，總兵力約6000人，從1993年初開始組建，1996年1月28日組建完畢，1997年7月1日0時進駐香港，編制為正軍級單位，但司令員、政治委員一直高配，即享有副大軍區級待遇，