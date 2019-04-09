六輕氣爆！文蛤暴斃「咬舌自盡」虱目魚嚇死上百尾　業者淚崩：全毀了

記者傅誠／雲林報導

六輕台化芳香烴三廠日前發生爆炸，連5公里外的台西鄉住戶玻璃都被震碎，還造成附近魚塭虱目魚、文蛤大量暴斃，損失慘重；業者氣憤表示，一定要六輕全面負起責任。對此麥寮鄉公所已經聯絡台塑召開緊急會議，而台塑指出，若事後鑑定真是爆炸造成的，一定會負責。

▲文蛤暴斃、虱目魚翻肚。（圖／記者傅誠攝，下同）



養殖業者表示，魚塭都是黑黑的油漬，巡池時還發現陸續漂浮起來的死魚，數量至少有上百尾；隔壁養殖文蛤的業者也很慘，因為文蛤全部都「開口含肉」，根本是咬舌自盡，投入了10萬多元的成本，這下全都毀了。

▲魚塭上都有油漬、泡棉。



對此麥寮鄉長蔡長昆表示，已經接獲多名養殖業者的來電，告知虱目魚、文蛤在氣爆後都有死亡的情況，應與六輕氣爆脫不了干係，後續會全力要求台塑針對附近魚塭進行全面賠償；同時在緊急會議中，他也提出應裝設即時通報系統，避免毒物外洩，無法在第一時間撤離居民。

台塑六輕管理部副總經理陳文仰則指出，目前已成立勘查小組，並且派員調查，若經鑑定業者損失屬氣爆所致，台塑不會卸責、逃避。

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