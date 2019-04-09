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志工為她裝熱水器和打掃　洗衣機老闆感動捐二手洗衣機

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▲▼澎湖慈濟志工為行動不便、長年洗冷水澡的林女士安裝電熱水器、接自來水管線，更為他打掃居家環境，洗衣店老闆看了感動，捐出二手洗衣機給林女士。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

住在澎湖湖西鄉的林女士，家中的浴室和馬桶，因為沒接自來水管路，三年來一直沒水可用，連冬天洗澡也都是洗冷水澡。澎湖地區慈濟志工進行家訪時，發現這個問題，很不捨，特別找來水電師傅，幫忙配置水電管路，並安裝了電熱水器，希望能夠改善林女士的生活品質。

拿著水桶到廚房裝水，然後再慢慢走回浴室，這是慈濟關懷戶林女士的用水日常，因為家裡的浴室，沒有接自來水管路，三年來不論冬夏，她都洗冷水澡。

慈濟志工吳春匏說：因為不知道那個環節漏水找不出原因，因此這個關懷個案之前每月要繳交七、八千水電費，這筆費用對個案來講太沉重，只好切掉給水源頭，這一切就讓她的浴室三年來都沒有水可以用。

請繼續往下閱讀...

受到關懷的個案林女士，前年發生車禍，走路非常不方便，平常都必須依賴拐杖，以前同住的母親還在世時，母女倆可相互照顧，如今母親往生，她只能靠自己，志工家訪時，擔心她的安全，立即進行居家大改造。

除了水電管線重鋪，志工還貼心幫林女士張羅到一台二手洗衣機！而這台二手洗衣機，其實是洗衣機老闆看到志工熱心幫助關懷戶深受感動，當場表示免費結緣之外，還特別幫林女士裝上新管子使用。

▲▼澎湖慈濟志工為行動不便、長年洗冷水澡的林女士安裝電熱水器、接自來水管線，更為他打掃居家環境，洗衣店老闆看了感動，捐出二手洗衣機給林女士。（圖／慈濟基金會提供）

幫林女士加裝熱水器的同時，志工發現關懷案家居家凌亂，因此特別號召11位澎湖地區慈濟志工，準備清潔用品為案家打掃居家環境，大家分工合作包括廚房、浴室、廁所及客廳等等，整個屋子各個角落，堆積長年的塵埃厚垢，尤其是廚房，更是髒亂，多處油垢、蟑螂亂串，但即使髒亂，志工清理不馬虎，不論多麼藏污納垢，每個角落與細節都用心清理。近兩個半小時間，清出3大袋的垃圾及1袋回收物。

案主林女士提及，目前獨居的她因車禍傷及脊椎導致雙手雙腳無力，才會滿屋的垃圾汙垢，感恩志工如家人般的照顧，讓她感受到滿滿的溫暖與關懷。

▲▼澎湖慈濟志工為行動不便、長年洗冷水澡的林女士安裝電熱水器、接自來水管線，更為他打掃居家環境，洗衣店老闆看了感動，捐出二手洗衣機給林女士。（圖／慈濟基金會提供）

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關鍵字：澎湖,慈濟,修繕,熱水,溫情

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