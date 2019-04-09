忘記iPad密碼別亂入　解鎖可能要等「49年」！

▲畫面顯示：「iPad已被禁止進入，請在25536442分鐘後再試一次。」（圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

外媒報導，美國著名雜誌《紐約客》(New Yorker)作家奧斯諾斯(Evan Osnos)日前在社群媒體上PO了一張讓人哭笑不得的iPad截圖照片，畫面顯示一行字句：「iPad已被禁止進入，請在25536442分鐘後再試一次。」換算一下，這差不多相當於49年。

奧斯諾斯在推文中說：「呃，這看起來像是假的。但卻是我家的3歲娃今天(反復)試圖解鎖iPad後的結果。有啥辦法？」 到目前為止，這則推文收到了100多則回覆。有些用戶開玩笑的要求他「等等看」。還有一位名為Geopilot的社群用戶調侃說：「時間旅行似乎是你最好的選擇。」

關於產品被鎖的情況，蘋果官網的說法是：「如果您在 iOS系統上輸入錯誤密碼的次數太多，您的產品會被鎖定，並且系統會顯示提示產品已停用的資訊。這時候，您產品上的資料已被抹除。想重新使用你的工具，必需透過重置(hard reset)來移除原來的密碼。」

蘋果官網說：「如果你有備份產品上的資料，可以在重置後後恢復你的資料和設定。如果你在忘記密碼前不曾備份，您將無法保存產品上的資料。」

奧斯諾斯遇到的問題，之前也有不少人遭遇過。而且，根據科技網站Lifewire的說法，這個「49年」的時限並非真的那麼久，只是為了讓使用者不要再嘗試輸入密碼。當出現這個提示的時候，意味著用戶必須在他們的蘋果 品上進行「春重置」。